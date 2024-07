Hija de Toñita está internada por problemas de salud mental: “Tengo que estas para ella”

Toñita saltó a la fama en la primera generación de 'La Academia'. (IG: @toñitamusic1)

Antonia Salazar Zamora, mejor conocida en el medio artístico nacional como ‘Toñita’, abrió su corazón para compartir detalles sobre un duro momento que está atravesando con su hija Nimbre Sofía. La adolescente de aproximadamente 14 años de edad se encuentra internada por problemas de salud mental (depresión, ansiedad y algunos trastornos que la cantante no reveló).

Fue en un encuentro con medios donde la exintegrante de la primera generación de ‘La Academia’ rompió el silencio:

“Yo siempre les digo que mi hija tiene problemas de ansiedad y depresión. Tiene otros trastornos, son cosas que me llevo muy personalmente porque ya es muy personal, es algo personal, pero lo único que les puedo decir es que ya está internada, pero está ya retomando el camino y mi modo de tranquilidad es ahorita paz”.

Toñita se divorció del padre de su hija, a 17 años de relación (Foto: Instagram/@tonitamusic1)

La cantante no profundizó en los problemas de salud mental que está enfrentando su hija, sin embargo, aseguró que ya se encuentra mejor. Asimismo, dejó entrever que esta situación afectó de cierta manera su relación amorosa con Paolo Rubboli, pues necesita destinar la mayoría de su tiempo y esfuerzo en ayudar a la adolescente.

“La acabo de ver y me dio mucho gusto hablar con ella. Sí lloró un poco porque sí está presionada con estos momentos de su vida”.

“Depende mucho de mí, me estoy ocupando de lo importante. No es que mi vida amorosa no sea importante, si mi hija está pasando por un momento difícil, yo tengo que estar para ella y esa es la situación. No es que lo haya dejado de querer”, continuó.

Las cantantes tienen una rivalidad de años. (Instagram @myriammontecruz_/@tonitamusic3)

Toñita expone ataques de fans de Myriam Montemayor

Fue en ese mismo encuentro con medios donde la intérprete de ‘La negra de oro’ arremetió en contra de supuestos fanáticos de su excompañera y ganadora de la primera generación de ‘La Academia’, Myriam Montemayor, por los ataques que lanzan en su contra.

“Otra vez me empiezan a atacar los seguidores de ya saben quien y no es bonito. Ya me habían atacado durante tres años, escribiéndome ‘matat*, suicídat*’ y no está padre. Ahorita, en estos momentos de mi vida sin que, vuelvo a repetirlo, yo no estoy metiéndome en sus redes, ellos sí se meten en mis redes”, dijo.

Eso no fue todo, también habló sobre los rumores de que Myriam Montemayor habría solicitado que ella no formara parte de ‘Generaciones’, un espectáculo musical integrado por exparticipantes de ‘La Academia’.

“Si me entero, pues ya me voy a un plan de que está evitando trabajo para mí”.