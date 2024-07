Kenia Os y Villano Antillano lanzan su colaboración “VIP”/ ALFREDO PERSAN

La cantante mexicana Kenia Os y la rapera de Puerto Rico Villano Antillano han lanzado una nueva colaboración con la canción “VIP”. Este tema está dirigido a una expareja con el que buscan resaltar el orgullo femenino. Este sencillo, acompañado de un video oficial, ha estado disponible en las principales plataformas digitales desde hace bla bla.

“El video muestra a las intérpretes urbanas tirando netas a esa ex pareja narcisista y malandra: “gúey, tú sabes lo que me hiciste, ya no me estés buscando…'”, adelantaba Sony Music, en su comunicado.

La colaboración de estas dos reconocidas voces del género urbano ha despertado gran interés entre sus seguidores. El video muestra a ambas artistas enviando mensajes contundentes a una figura narcisista y conflictiva, con frases directas como: “güey, tú sabes lo que me hiciste, ya no me estés buscando...”.

Este tema está dirigido a una expareja con el que buscan resaltar el orgullo femenino. / (Foto AP/ Marco Ugarte, archivo)

Kenia Os y Villano Antillano son figuras destacadas en la música urbana y su trabajo conjunto promete ser un éxito. El vídeo que ha sido bien recibido por la audiencia, subraya temas de empoderamiento y autonomía, en línea con los valores que ambas artistas promueven en sus carreras.

“Teníamos rato que queríamos hacer una colaboración. Villano estaba lista, pero no encontrábamos cuál podía ser la colaboración perfecta. Hasta que llegó VIP, se la enviamos y en unas semanitas nos reenvío su parte. Al momento supimos que queríamos hacerle un video en grande. Es una de mis canciones favoritas”, comentó la cantante Kenia Os para su sello discográfico.

Kenia Os y Villano Antillano son figuras destacadas en la música urbana y su trabajo conjunto promete ser un éxito/ (Foto AP/Lynne Sladky)

Actualmente, la canción ha generado más de 103 K de likes en la plataforma de YouTube, ya supera las 416.279 visualizaciones y se ubica en el #6 en tendencias de música.

Gira musical por México de Kenia OS

Kenia Os hizo pública la apertura de una nueva fecha para su concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. La primera fecha, programada para el 30 de noviembre, agotó las entradas de inmediato, lo que motivó a la artista a abrir una segunda función para el 29 de noviembre.

Kenia Os hizo pública la apertura de una nueva fecha para su concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. / (Foto AP/ Marco Ugarte, archivo)

La artista continúa con su gira que ha captado gran atención. Recientemente, su álbum Pink Aura, junto con el sencillo “Kitty”, obtuvo el Disco de Oro y rompió su propio récord en Spotify al ser el álbum más escuchado en un solo día por una artista latinoamericana en dos años consecutivos.

Este logro destaca la popularidad constante y creciente de la cantante mexicana, quien sigue sumando éxitos y consolidándose como una figura importante en la música latina.

Villano Antillano y sus logros

Villano Antillano, es una reconocida artista puertorriqueña que ha logrado más de 3,889,000 oyentes mensuales en Spotify, consolidándose como una figura destacada en la música urbana. Con dos álbumes en su repertorio, “La Sustancia X” de 2022 y “hembrismo”, en colaboración con La Gabi, Paopao, ARIA VEGA y Cami Da Baby, Villano Antillano continúa sumando seguidores a su trayectoria.

Villano Antillano, es una reconocida artista puertorriqueña que ha logrado más de 3,889,000 oyentes mensuales en Spotify, consolidándose como una figura destacada en la música urbana./. EFE/La Buena Fortuna Music

En 2023, hizo historia al convertirse en la primera mujer trans en ser nominada en la categoría de Artista Revelación Femenina por los Premios lo Nuestro, aunque no logró llevarse el galardón. Esta nominación se convirtió en un hito en su carrera tras su colaboración con el rapero argentino Bizarrap.

A pesar de no ganar el premio, la influencia y el peso cultural de Villano Antillano no han dejado de crecer. La intérprete se mantiene activa en la industria musical con una proyección positiva y un futuro prometedor, marcando un precedente en la representación de la comunidad transgénero en el ámbito de la música latina.