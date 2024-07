Cuándo entra en vigor el IMSS-Bienestar en la CDMX y cómo puedes verificar tu afiliación

El IMSS-Bienestar ya tiene fecha de entrada en operaciones en la capital (Captura de pantalla)

Luego de la eliminación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el gobierno federal emprendió una campaña para que los servicios de salud operados por la administración estatal pasaran a manos del IMSS-Bienestar. Entre las 23 entidades que aceptaron el acuerdo se encontró la Ciudad de México (CDMX), donde ya existe fecha del inicio de operaciones del programa.

A través de un documento emitido, por medio de la Gaceta Oficial, por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) se dio a conocer la fecha en que todos los asuntos relacionados con la operación de los hospitales de la dependencia pasarán a formar parte del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).

Cabe mencionar que el IMSS-Bienestar es un programa dirigido a las personas que no cuentan con seguridad social, quienes podrán recibir atención médica de calidad e insumos médicos gratuitos en unidades médicas con infraestructura digna al interior de los estados que decidieron aceptar la operación del programa en lugar de sus instituciones de salud a nivel local.

El IMSS-Bienestar tendrá los nuevos tomógrafos que están en proceso de instalación. (Secretaría de Salud de Ciudad de México).

¿Cuándo entra en vigor el IMSS-Bienestar?

De acuerdo con el aviso emitido por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (CDMX) en la Gaceta Oficial, en el mes de julio de 2024 todos los asuntos relacionados con hospitales y clínicas de dicha entidad quedarán a cargo de la operación del IMSS-Bienestar. De hecho, el programa implementado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Zoé Robledo comenzó operaciones este lunes 1 de julio en la Ciudad de México.

“Se da a conocer que a partir del día 1 de julio de 2024 la atención integral gratuita médica y hospitalaria con medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin afiliación a las instituciones de seguridad social en la Ciudad de México, así como la operatividad de los hospitales de esta dependencia, serán transferidos por el gobierno de la Ciudad de México a los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) de la Ciudad de México”, se lee en el comunicado.

En ese sentido, el IMSS-Bienestar comenzó operaciones en la Ciudad de México (CDMX) este lunes 1 de julio de 2024 en todas las unidades médicas y centros hospitalarios que eran operados por la Secretaría de Salud.

El IMSS-Bienestar opera en 23 estados de la República Mexicana

¿Cómo verificar tu afiliación al IMSS-Bienestar?

La manera de verificar la afiliación de una persona sin seguridad social al IMSS-Bienestar es a través de la credencial emitida por el sistema correspondiente una vez que se completó su trámite de inscripción, así como en la propia página web del programa.

En caso de no contar con la credencial del programa, las autoridades recomendaron prestar atención a los medios de comunicación, como teléfono y correo electrónicos, registrados, pues en esas vías se les hará llegar la información correspondiente a la fecha, hora y ubicación en la que se realizará la entrega de la credencial. No obstante, recordaron que el no contar con dicho documento no es un impedimento para recibir atención médica.

El IMSS-Bienestar brinda atención médica gratuita a personal sin esquema de seguridad social (Foto: IMSS-Bienestar)

Por otro lado, para verificar la afiliación al IMSS-Bienestar en internet, la persona deberá ingresar en el enlace oficial de la página de registro. En caso de no haberse dado de alta será necesario realizar el trámite de inscripción y seguir los pasos indicados en el sitio web para conseguirlo.

En caso de que la persona ya cuente con un registro y desee verificar su afiliación al IMSS-Bienestar, entonces deberá hacer clic en el apartado con la leyenda “Si ya cuentas con tu registro, inicia sesión aquí” e ingresar con el usuario y la contraseña registrados en el sistema. Una vez dentro, se podrá consultar el comprobante de inscripción.