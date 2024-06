Chicharito Hernández explota al defender sus streams y su participación en la Kings League

El futbolista afirmó que seguirá su vida habitual a pesar de que sus haters lo critiquen. (Instagram / CH14_)

Javier “Chicharito” Hernández, delantero de las Chivas de Guadalajara, ha salido en defensa de sus actividades fuera del campo de fútbol a través de un reel publicado en su cuenta de Instagram. En este video, el jugador responde a las críticas que ha recibido por sus streams y su participación en la Kings League, un proyecto en el que también está involucrado.

“En qué cabeza cabe que de verdad sigan creyendo que esto es distracción. Estoy en mi casa, puedo estar echado viendo televisión, viendo un partido de fútbol, viendo una película”, comienza Chicharito en su defensa. La respuesta del delantero busca clarificar que sus actividades extracurriculares no interfieren con su compromiso y desempeño en el equipo de las Chivas. “¿Creen que esto me vaya a distraer? ¿Creen que mostrarme, jugar, tener este proyecto del equipo y todo esto de verdad me va a desconcentrar de mi entrenamiento de mañana, por ejemplo, en Chivas? Si creen eso, creo que me encantaría que pudieran abrir un poquito más su mente.”

Hernández Balcázar sigue sin ser factor con el conjunto rojiblanco. (Mexsport)

En el mismo reel, Chicharito enfatiza su compromiso con el equipo: “La vida no es así, la vida es así. Mi prioridad es Chivas y será siempre Chivas y como lo fue Galaxy en la temporada antes de que me lastimara de mi ligamento cruzado cuando estaba haciendo muchos goles, también estaba haciendo streams. Lo único que quiero aquí es que no necesito que me quieran, no necesito que me acepten, no necesito que nada, pero que no sean mentes cerradas. Hay que cambiar ya de esto.”

El delantero de Chivas generó preocupación entre la afición luego de su pequeño accidente. Crédito: Twitter @OlimpoUnited

El delantero menciona que el tiempo que dedica a sus streams y a su equipo de la Kings League es mínimo y que estas actividades le ayudan a conectar más con su audiencia y a mostrarse de manera auténtica. “De nada va a servir que critiques, que vengas, que chingues y que creas. Que, porque me vengo a sentar aquí, prendo una cámara, me pongo a jugar videojuegos, hablo de un proyecto como la Kings League, que no lo hago todos los días, pero por tres, cuatro horas en un día o a veces más vaya a afectar el jugar fútbol.”

El delantero de Chivas explotó en un live y aseguró que seguirá haciendo su papel de streamer Crédito: Instagram / CH14_

Chicharito resalta dos razones principales por las cuales disfruta hacer streams. “Me encanta mucho hacer streams, simple y sencillamente por dos razones. Una, porque creo que me llega a conectar con muchísima más gente que le interesa mi vida y que le interesa verme aquí a pendejear y haciendo videojuegos. Y la segunda es porque a mí me sirve como un ejercicio de mostrarme, mostrarme auténticamente, lo que no se da en cuenta que esto es vida. Esto a mí me nutre, esto a mí me da más energía, más ganas de poder ir mañana a entrenar, a seguirme partiendo la madre, a seguir disfrutando de esta vida que solamente hay una y que el día de mañana siempre tenemos un día menos, no un día más”, finalizó.