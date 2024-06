Detienen al periodista Humberto Padgett tras pedir su expediente en Fiscalía de CDMX: “Esa es la realidad”

Humberto Padgett (Foto: Facebook@Jorge Heras)

El periodista Humberto Padgett denunció a través de sus redes sociales que esta tarde fue detenido por autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), a dos días de que se le informó que cerrarán la investigación sobre la filtración de sus datos personales a presuntos delincuentes, tras sus publicaciones sobre el narcomenudeo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2017.

En diversos mensajes y videos que publicó en su cuenta de X, antes Twitter, el periodista explicó que esta mañana fue a la Fiscalía General capitalina para pedir que le dieran una explicación sobre el cierre de la investigación y que le entregaran una copia de su expediente.

Sin embargo, poco tiempo después le negaron la entrega de su expediente y fue retenido por la autoridades capitalinas, para presentarlo ante un juez, sin detallar cuál es la razón o de qué se le acusa.

“Por pedir mi expediente me detienen, ahí el respaldo que ustedes ya van a escuchar, este es la justicia en la Ciudad de México, se permite la venta de drogas, se filtran mis datos personales a la delincuencia organizada que amenazó con matarme a mi y a mi familia, luego se le da carpetazo al asunto, vengo a pedir mi expediente y en lugar de dármelo me presentan a un juzgado, esa es la realidad hoy, 2024″, se le escucha decir en el primer video.

En dos videos más, se ve al periodista ser escoltado a diversas áreas dentro de la Fiscalía, mientras acusa a las autoridades de beneficiar a los delincuentes y de no ayudarle como víctima, a pesar de que fue amenazado de muerte por sus publicaciones.

Poco tiempo después, Padgett indicó que llevaba más de una hora retenido por las autoridades al haber sido acusado de presuntamente cometer una falta administrativa; sin embargo, hasta ese momento no había sido presentado ante un juez ni liberado, lo que consideró un delito.

“Ya tengo una hora detenido por una supuesta falta administrativa. No me presentan con el juez cívico ni me liberan. Ya es un delito, @UlisesLaraLopez ¿Qué te pasa?”, puntualizó.

Humberto Padgett denunció que fue detenido por pedir el expediente de su investigación. | Captura de pantalla

¿Por qué la Fiscalía de CDMX detuvo a Humberto Padgett?

En su cuenta de X, antes Twitter, la Fiscalía capitalina explicó que el comunicador fue detenido por “conducirse con agresiones verbales y amenazas” hacia un agente del Ministerio Público; sin embargo, aseguró que las autoridades están dispuestas

“Con relación a la publicación en redes sociales hecha por un periodista, la cual refiere su detención, la #FiscalíaCDMX informa que se solicitó la intervención de policías auxiliares para remitirle ante un juez cívico, al conducirse con agresiones verbales y amenazas hacia un agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos.

“La #FiscalíaCDMX expresa su más amplia disposición para brindar atención a cualquier persona en un marco de respeto y civilidad, no así con conductas violentas ni alejadas del orden”, escribió en redes sociales.

La Fiscalía de CDMX aclaró por qué detuvo a Humberto Padgett. | Captura de pantalla