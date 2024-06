“Nos mandaron matarte”: Paco Stanley SOBREVIVIÓ a un ataque directo antes de su crimen, revela productor de televisión

Roberto Duarte es Paco Stanley. (Cortesía: Prime Video)

El próximo 7 de junio se cumplen 25 años del asesinato de Paco Stanley. Ese día, Prime Video estrenará los últimos episodios de ¿Quién lo Mató?, serie basada en hechos reales que expone una narrativa libre sobre el crimen que sacudió a la farándula mexicana en 1999. Días antes del esperado cierre de temporada, Pepe Cabello, mano derecha del famoso conductor en los años 90, concedió una entrevista en la que hizo revelaciones que avivan las teorías más oscuras sobre el caso.

Cabello y Paco Stanley formaron una mancuerna exitosa en la década de los 90 en ¡Pácatelas!, el programa más exitoso del presentador. Sin embargo, su relación se volvió complicada meses antes del crimen, recuerda el productor en entrevista con la periodista Inés Moreno.

Paco Stanley se volvió paranoico y agresivo

¿Quién lo Mató? y El show, crónica de un asesinato, serie y documental que abordan la vida y muerte de Stanley, coinciden al representarlo como un jefe posesivo que, con frecuencia, cruzaba la línea. Según Cabello, el conductor controlaba hasta cómo vestían: “Paco nos pagaba muy bien, tuvimos mucho trabajo. Sí, era una persona recia, tenía mucho carácter, de repente dominaba nuestros horarios, nuestras comidas, nuestros ejercicios, medicinas, todo, porque era un hombre que tenía mando, nos controlaba hasta la forma de vestir”.

Pese a su carácter difícil, Pepe Cabello se asoció con Paco Stanley, quien se encargaba de conseguir fondos para ¡Pácatelas! Recordó que en una etapa en la que hicieron una fuerte inversión en el programa, confirmó lo que por ese entonces era un secreto en el medio: la amistad de Stanley con Amado Carrillo Fuentes, ‘El Señor de los Cielos’, líder del Cártel de Juárez.

“La relación era muy de amistad, de tomar la copa, de charlar. Yo estuve en algunas ocasiones con ellos y a Mario no lo ubico en los encuentros, pero hacíamos shows para su gente”, expresó.

El nombre del narcotraficante, muerto en 1997, siempre estuvo ligado al asesinato de Paco Stanley, ocurrido dos años después. Sin embargo, Pepe Cabello reveló un dato que ha adquirido relevancia en medio del auge de la serie de Prime Video. Inés Moreno le preguntó sobre las versiones no oficiales sobre el caso, que sugerían que el asesinato fue ordenado por gente de ‘El Señor de los Cielos’, como un ajuste de cuentas.

A la pregunta directa de si fue testigo de alguna amenaza contra Stanley, Pepe Cabello respondió: “Un domingo que Paco fue a comer con su familia a un restaurante que estaba en la colonia Nápoles, ahí hubo un asalto masivo en el lugar. Había varias personalidades. Llegaron con Paco a decirle ‘nos mandaron a matarte’, y le quitaron un reloj que traía que era del Tenorio (Cómico). Ese domingo me habló por teléfono y yo fui a su penthouse y ahí fue donde me platicó lo que me había pasado. Eso fue antes de que yo terminara mi relación con él”, indicó.

‘¿Quién lo Mató?’ y la oscura teoría sobre el autor del crimen

La semana pasada se estrenó el esperado episodio centrado en Benito Castro (interpretado por Cha), amigo cercano de Paco Stanley y una de las personas que habló con mayor honestidad sobre los claroscuros del presentador. Además de mostrar el desgaste que tuvo su relación entre ambos, el capítulo deja entrever una teoría que se ha convertido en una leyenda urbana en el medio, que Stanley fue asesinado por involucrarse con una mujer de Carrillo Fuentes.

