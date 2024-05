Cierre de campaña Jorge Álvarez Máynez: “El cambio lo van a hacer ustedes”, asegura desde CDMX

Discurso de Máynez en su cierre de campaña

Queremos darle las gracias por demostrarle al país que decían que los jóvenes eran ápaticos, que somos una generación de cristal los millennials, que son una generación de cristal los centennials. Les demostramos que no es que no nos interes la política, ¡no nos interesa su política!.

Este festival es para darles las gracias, porque yo el día de mañana podría o no estar aquí pero el cambio no lo va a hace un presidente, no lo hizo Fox, no lo hizo Morena, el cambio lo van a hacer ustedes.