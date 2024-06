Por qué Emilio ‘El Tigre’ Azcárraga Milmo se enojó con Paco Stanley y lo corrió de Televisa

Emilio ‘El Tigre’ Azcárraga Milmo y Paco Stanley. (Fotos: @PrimeraVoz_Mx / Cuartoscuro)

La serie de Prime Video ¿Quién lo mató? ha vuelto a poner bajo el reflector la enigmática vida y muerte de Paco Stanley. Estrenada recientemente, en su segundo episodio muestra cómo Stanley y Mario Bezares son ignorados por Emilio ‘El Tigre’ Azcárraga en los pasillos de Televisa. Poco después, se enteran de la cancelación de su programa, precipitando su abrupta emigración a TV Azteca.

Francisco Jorge Stanley Albaitero, conocido popularmente como Paco Stanley, es recordado por su carisma y humor, cualidades que lo convirtieron en uno de los conductores más queridos de México. Sin embargo, antes de su trágica muerte, una serie de eventos con Emilio Azcárraga Milmo, el poderoso dueño de Televisa, culminó en su salida de esta influyente empresa televisiva.

¿Qué fue lo que sucedió?

Según diversos testimonios, incluyendo el libro Mi verdad de Jorge Gil, amigo de Stanley, el incidente que provocó su salida tuvo origen en una broma hecha hacia Azcárraga, que no fue muy de su agrado.

Durante un encuentro casual en las instalaciones de Televisa, Stanley presentó a una mujer desconocida como su esposa ante el empresario. Azcárraga la saludó con agrado, pero después el conductor reveló que todo era una broma echándose a reír, lo que dejó a Emilio ‘El Tigre’ visiblemente molesto. Este evento es señalado como el inicio del veto que llevó al conductor a buscar refugio en TV Azteca en 1997.

Antes de este percance, Paco Stanley inició su carrera en los años 70 en la radio y en Televisa, donde presentó el programa Nuestra gente. Su éxito fue innegable, consumándose en los años 90 con programas como Ándale! y Llévatelo.

A finales de 1997, su emigración a TV Azteca resultó en una sorpresa para muchos, dada la firme política de exclusividad de Televisa. En aquel tiempo cambiar de televisora o siquiera tener relación con la otra perteneciendo ya a una, era considerado como una traición tremebunda.

El cambio en la administración de Televisa también jugó un papel crucial. Tras la muerte de Emilio Azcárraga Milmo en 1997, su hijo Emilio Fernando Azcárraga Jean asumió el control. En el documental El Show, crónica de un asesinato, Pepe Cabello revela las circunstancias exactas del despido de Stanley. Según Cabello, el conductor fue informado de su salida a través de un fax.

“Veo que a Paco se le cae la cara leyendo un fax, me voltea a ver y veo su cara de enchilado… pero enchilado en serio”, comentó Cabello. Continuó describiendo cómo Stanley, visiblemente afectado, le pidió a su compañero Benito Castro despedirse porque “éste es tu último programa”.

Detalló además la indignación de Stanley: “¿Tú crees que me merezco esto? Que a través de un pinche fax me corran; después de lo que yo he significado para esta empresa, ¿después de lo que les he dado a ganar?”.

La salida abrupta de Stanley de Televisa no sólo dejó una huella en su carrera, sino que también marcó un hito en la rivalidad entre las dos principales televisoras de México. Su rápida adaptación a TV Azteca y el éxito continuo de sus programas confirmaron su popularidad entre el público mexicano.

El reciente interés por su vida y obra, impulsado por la serie de Prime Video, reaviva el misterio alrededor de su figura y de los eventos que llevaron a su trágico asesinato en junio de 1999. La serie ¿Quién lo mató? estrena episodios nuevos cada viernes.