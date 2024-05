AMLO se lanza contra Carmen Aristegui tras presunto caso de corrupción en gabinete federal: “Es parecido a lo de Anabel Hernández”

Carmen Aristegui y AMLO. (Foto: Especial)

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a la comunicadora Carmen Aristegui, a pocos días de que la periodista entrevistó a Ramón Alberto Garza, director general de Código Magenta y autor del libro ‘Dinastías: Dos familias, una nación’, quien afirmó que en una ocasión le presentó pruebas al mandatario sobre un supuesto caso de corrupción por parte de un funcionario del gobierno federal.

En su conferencia mañanera de hoy, en Palacio Nacional, el mandatario narró que el periodista y escritor se reunió con el en el 2019 para decirle que tenía pruebas de que Manuel Bartlett y su esposa estaban coludidos en actos de corrupción y que incluso tenía grabaciones de los momentos en que recibieron dinero, sin detallar cuál por qué motivo.

Indicó que en la entrevista con Aristegui, el escritos acusó que el mandatario le dio la vuelta; sin embargo, López Obrador aseguró que no fue así e incluso, le dijo que exhibiera las pruebas en contra de Bartlett, pero Ramón Alberto Garza no las presentó ni se volvió a reunir con él..

“Por cierto, hace dos o tres días, medio leí que Ramón Alberto Garza Dijo que me había entrevistado a principios del gobierno y que me había presentado pruebas de corrupción de funcionarios de mi gobierno, pero que yo le había dado la vuelta, ahora yo le voy a decir qué cosa fue. Llegó en ese entonces como ahora, pero en ese entonces más, no querían nada a Barttlet, pero nada nada nada, les estorbaba porque de los negocios más jugosos era el negocio de la industria eléctrica y querían a una gente a fin, un negociador, como si se pudiese negociar con principios y con ideales.

“Entonces llegó a decirme que le llegó información de que Bartlett era un corrupto y que la esposa de Barttlet recibía dinero y que tenía el una grabación en la que la esposa de Barttlet estaba recibiendo dinero, como yo no puedo hacer juicios y siempre entiendo las circunstancias, no debe haber texto sin contexto, le dije: por qué no das a conocer los videos, si tienes las pruebas y ya desde entonces no regresó. Estamos hablando allá del 2019, pero estábamos en la negociación de los gasoductos”, narró López Obrador.

No obstante, el presidente criticó que el periodista volviera a hablar esta semana sobre el tema con Carmen Aristegui, a quien volvió a llamar paladina de la libertad y señaló de “engañar a mucha gente buena que confió en ella”, pues reprochó que se retomaran las acusaciones sin presentar las pruebas.

“En ese entonces el Consejo Coordinador Empresarial y de la otra organización, el Consejo Mexicano de Negocios, porque no querían los de las empresas, en ese ambiente es que surgió esto que les estoy contando de Ramón Alberto, entonces como no publicó, no dio a conocer su denuncia, pues no se probó nada, no es que yo le haya dado la vuelta, es que como se va a acusar a alguien sin pruebas, esto lo contesto porque hace como tres días, medio escuché o vi que estuvo con la paladina de la libertad, la señora Aristegui que engañó pero muchísimo y a mucha gente buena que creyó en ella, un poco también parecido a lo de esta señora Anabel”, concluyó.