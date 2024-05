Por qué Eugenio Derbez es tendencia en redes sociales hoy 16 de mayo

Eugenio Derbez fuero coronado como el rey de los chavorrucos insoportables, de acuerdo con una encuesta en X que se volvió viral. Foto: Prime Video, YouTube

Celebridades del calibre de Eugenio Derbez tienen la capacidad de volverse tendencia en redes sociales solo por existir. Lo anterior ha quedado de manifiesto en las últimas horas en la red social X, donde el actor se ha posicionado como tendencia, y no exclusivamente por su trabajo o carisma.

El miércoles se dio a conocer que, luego de una exitosa etapa en Hollywood, Eugenio Derbez volverá a sus raíces cómicas en Y Llegaron de Noche, serie de la plataforma Vix+ donde interpretará a Drácula.

Sin embargo, su nombre comenzó a escalar en la red social no solo por su nuevo proyecto, sino a raíz de una encuesta que medía la impopularidad de varias celebridades mexicanas, la cual adquirió relevancia entre los tuiteros.

“Que chavorruco lo ves y dices mmmmmta!! Qué chavorruco lo bautizarías como el sin gracia?”, se lee en una de las muchas publicaciones que replicaban el mismo collage de imágenes de Eugenio Derbez, Omar Chaparro, Adal Ramones y el conductor Chumel Torres, personajes que suelen agitar X.

De acuerdo con miles de tuiteros, el actor que se consagró en Televisa es por mucho el personaje que más antipatía genera en la plataforma, tanto por el tipo de comedia que hizo durante los años noventa, como por una serie de declaraciones que siguen en la memoria colectiva.

Usuarios de X incluyeron a Eugenio Derbez en una impopular terna que se hizo viral. Foto: X

Las polémicas de Eugenio Derbez

En octubre de 2021, autoridades municipales de Acapulco develaron una estatua en honor a Eugenio Derbez por sus aportaciones a la difusión del puerto. Sin embargo, la figura fue vandalizada y el actor tuvo un mediático cruce con tuiteros locales, en especial con uno que le recriminó que su serie Acapulco ni siquiera había sido filmada en la ciudad.

Dos años después, curiosamente también en octubre, en redes sociales fue viralizado un fragmento de una entrevista de Eugenio Derbez con la periodista Adela Micha, donde el actor lanza una dura crítica hacia la ideología de los millennials, quienes priorizan lo económico sobre la experiencia laboral:

“Les hablas a los jóvenes y les dices: ‘Oye, necesito que me trabajes mis redes sociales, necesito alguien que me lleve mis redes sociales y tú te ves chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo’. Responden: ‘Sí, claro que sí, ¿cuánto me van a pagar?’. No lo puedo creer, me enoja”, expresó.

El actor contó una ocasión que se molestó porque invitó a una persona a trabajar con él, pero le pidieron un salario. (Crédito: X: porktendencia)

Aunque Derbez pidió ver toda la entrevista para entender que no se negaba a pagarle a sus trabajadores, solo que le molestaba que el sueldo fuera lo primero que le preguntaran, el actor fue ‘funado’ de las redes sociales, situación que generó un rechazo de este hacia las plataformas digitales.

Ese mismo año, durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Eugenio Derbez volvió a crear polémica al afirmar que en México lo criticaban hasta por estornudar. Y hace unas semanas, fue tundido en redes sociales por quejarse de una aerolínea que le sirvió comida fría pese a viajar en primera clase.

AMLO alimenta la tendencia

Con Eugenio Derbez encabezando la lista de tendencia en X, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio un empujoncito durante la mañanera de este jueves, al ironizar sobre la intención de grupos políticos opositores a Morena, quienes le plantearon a Eugenio Derbez contender por la presidencia, versión que fue confirmada por el actor a un medio español hace unas semanas:

“Me contactaron para plantearme si me interesaba y lo llegué a valorar muy seriamente. En esta etapa de mi vida tengo todo lo que necesito y me pregunté cómo no había llegado nadie al poder que diga: “Ya lo tengo todo, no tengo que robar para vivir”, indicó.

Al margen de la inesperada popularidad que alcanzó las primeras horas de este miércoles, Eugenio Derbez no se ha pronunciado sobre la impopular encuesta que ha ganado, ni tampoco sobre los señalamientos hechos hoy en Palacio Nacional.