Éste es el grado de estudios de Chumel Torres, polémico conductor que llamó “huevones” a los mexicanos (FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM | Archivo)

José Manuel Torres, también conocido como Chumel Torres, vuelve a estar en el foco de la opinión pública por sus comentarios “clasistas” en contra de los mexicanos que reciben un programa social por parte del gobierno federal.

Durante la entrevista en el programa Roast, de Mario de la Rosa, Chumel Torres opinó que los mexicanos somos “huevones” y “comodinos” por recibir “8 mil pesos” mensuales por parte del gobierno federal.

“El tema aquí no es que la gente crea en López Obrador, neta te lo digo que la gente ya se ha ido desencantando, pero cuando te depositan 8 mil pesos al mes ahí es muy distinto, el licenciado sabe perfecto que al mexicano le interesa deposítame sin trabajar ¿Por qué? porque te vale verga wey, y así va a votar la gente, no me quites las asistencias wey, no porque ya chingué wey”, comentó.

“¿Dirías qué somos huevones?”, preguntó el conductor. “No no le diría, lo opino. Te voy a decir por qué yo tengo lo que tengo no más por qué jalo mucho, literal, o sea yo voy a las escuelas de comunicación y les digo yo sé más que tú profe ¿por qué?, porque estudió más que tu profe. O sea el tema es que mira lo dije mal, no es que seamos huevones, somos comodinos y cuándo se logra tantito confort, piden que les traigan la cahuama”, apuntó el comediante.

Chumel Torres deberá de pagar una sanción tras perder la demanda por plagio de Gloria Trevi Crédito: Caurtoscuro

Esto generó una ola de comentarios negativos por la forma en que se refirió a los mexicanos.

¿Qué estudió y cuál es el grado de estudios de Chumel Torres?

Tras afirmar que sabe más que profesionales de la comunicación hubo internautas quienes cuestionaron su preparación, pues fue “ególatra” al asegurar que tienen más dominio por estudiar más que los “profes”.

Al respecto, el comediante ha contado en múltiples ocasiones que estudió una licenciatura como ingeniero mecánico, incluso cuenta que durante varios años trabajó como asalariado en una maquiladora que se encargada de producir insumos médicos.

De acuerdo con la plataforma del Registro Nacional de Profesionistas, José Manuel estudió en el Instituto Tecnológico de Chihuahua y su título profesional fue expedido en 2012.