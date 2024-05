Ceci Flores encuentra INE de mujer durante jornada de búsqueda en CDMX: “¿A alguien le falta Laura Angélica?”

Ceci Flores, madre buscadora mostró cómo vivió su desaparición (Captura de pantalla)

Ceci Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, comenzó esta semana una jornada de búsqueda en la Ciudad de México, en la cual halló desde documentos y pertenencias de posibles víctimas, hasta restos humanos y fosas clandestinas en la alcaldía Iztapalapa; destacando la credencial para votar de una mujer.

En su cuenta de X, antes Twitter, la activista publicó la foto de una credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) de una mujer llamada Laura Angélica, originaria del Estado de México, a pocas horas de que denunció el hallazgo de fosas y crematorios clandestinos en la zona oriente de la capital del país.

En la misma publicación, Flores Armenta criticó que en México “no exista un rincón donde las mujeres estén a salvo” y resaltó que continuará la jornada de búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de México.

“¿A alguien le falta Laura Angélica en su vida? Duele saber que no existe un rincón en este país donde las mujeres estemos a salvo. Si Dios nos permite continuaremos con la jornada de búsquedas en CDMX, escribió en la red social.

Ceci Flores halló la INE durante una jornada de búsqueda en CDMX. | Captura de pantalla Twitter

Un día después, la activista reportó a través de la misma red social, que encontró restos humanos y un crematorio clandestino en la alcaldía Iztapalapa, junto con otras credenciales para votar y hasta libretas de niños.

En una segunda publicación, confió en que las autoridades capitalinas investigarán los hallazgos y con ello, muchas familias encontrarán a sus desaparecidos.

“Encontramos restos humanos en la Ciudad de México, me habían pedido Madres Buscadoras que viniera, y sí, hallamos un crematorio clandestino, y lo que hiere más, credenciales INE de mujeres y libretitas de niños.

“Las autoridades vendrán, y seguro se reencontrarán muchas familias. Gracias a todos los que me dijeron donde podían haber restos y repito, no busco justicia, sólo que una madre sepa dónde arropar por última vez a su hijo. Quiero llorar, este país no está bien”, agregó.