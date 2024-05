¿Qué le pasó al Plaza Condesa?

Adquirido por Ocesa en 2011, El Plaza Condesa se convirtió en foro de conciertos mundialmente conocido (Zeus López @zeus.lopez_)

El Plaza Condesa, un icónico espacio cultural de la Ciudad de México, desapareció por completo tras su demolición en enero de 2024. Las redes sociales se llenaron de imágenes del terreno vacío, evocando la nostalgia de lo que alguna vez fue un epicentro cultural.

Inaugurado en 1973 como cine, El Plaza Condesa se destacó por proyectar películas que difícilmente se veían en otras salas, convirtiéndose en un punto de encuentro popular. Construido entre 1952 y 1973, el edificio fue un elemento distintivo del paisaje urbano, rodeado de los parques España y México, así como de una gran variedad de restaurantes, librerías y galerías de arte.

Tras el sismo de 2017, el recinto sufrió daños severos que eventualmente llevaron a su clausura. Aunque continuó operando por un tiempo, la seguridad de los asistentes se convirtió en una preocupación principal. Los trabajos de demolición comenzaron en abril de 2023 y finalizaron este enero.

El Plaza Condesa, un icono cultural de CDMX construido entre 1952 y 1973, ahora es historia (paulwrath)

Adquirido por Ocesa en 2011, fue transformado en un reconocido foro de conciertos, atrayendo a artistas de renombre internacional. Su demolición deja un significativo vacío en la historia cultural de la ciudad. El recinto fue escenario de memorables actuaciones de Blur, Nick Cave & The Bad Seeds, Babasónicos, Patti Smith, And One, Jesse & Joy, DLD, QBO, Aurora, Quiero Club, Siddhartha, Cerberus, Kudai, La Ley, Allison, entre otros.

El fin de El Plaza Condesa marca la despedida de un lugar que albergó numerosas experiencias inolvidables, tanto como cine como foro musical, y que durante décadas formó parte del corazón cultural de la Ciudad de México.

Historia del Plaza Condesa

Ubicado en la calle Juan Escutia 4, en la colonia Hipódromo Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc, la historia de El Plaza Condesa empezó entre 1952 y 1973, gracias al diseño del ingeniero Francisco J. Serrano y el arquitecto Fernando Pineda. Desde sus primeros días como el Cine Auditorio Plaza, el edificio enfrentó dificultades estructurales que retrasaron su funcionamiento óptimo.

Asistir a este lugar implicaba un costo superior al de un cine convencional. Sin embargo, su edificio, denominado Cine Auditorio Plaza, también adquirió fama por su aparente mala suerte: los negocios que se establecían allí no prosperaban y el terremoto del 19 de septiembre de 1985 afectó seriamente su estructura.

Desaparece El Plaza Condesa: demolido en enero de 2024 dejando vacío en la cultura de CDMX (mexicoretro)

Después de su etapa como cine, el inmueble fue reconvertido en un casino y lugar de apuestas, pero el concepto tampoco logró funcionar. En 2011, OCESA tomó la iniciativa y comenzó su transformación en una sala de espectáculos.

La remodelación estuvo a cargo del diseñador de producción Antonio Muñohierro, en colaboración con ESRAWE Diseño. Juntos, llevaron a cabo mejoras en acústica, iluminación, ampliación y modernización. De esta manera, el recinto dejó atrás sus días de cine y apuestas, incorporando camerinos, sanitarios, nuevas taquillas y otros servicios que muchos llegaron a conocer.

En 2013, Blur ofreció uno de sus shows más cercanos con el público. Bandas como The Wombats tuvieron su único concierto en México en este recinto y Phoenix lo escogió para una residencia en 2019. Además, El Plaza Condesa fue testigo del adiós inesperado de grupos como The Maccabees.