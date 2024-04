Así es el video con el que estafan en redes sociales usando a AMLO y una supuesta invitación a invertir en Pemex

El presidente López Obrador encabeza la conferencia de prensa desde el Palacio Nacional (Jovani Pérez)

Este viernes, durante la habitual conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , presentó un video con el cual, a través de redes sociales, buscan estafar a la gente asegurándole que puede invertir en acciones de Pemex.

En el video, se muestra al presidente asegurando que la gente puede llegar a tener ganancias de hasta 50 mil pesos, y que si no se ven resultados en la primera semana, la empresa estatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) devolverían el dinero. El video asegura que la empresa acaba de permitir que los ciudadanos inviertan en ella, y que las ganancias irán directamente a la cuenta bancaria de quienes decidan invertir, mostrando imágenes de refinerías y de personas poniéndole gasolina a sus carros.

El mandatario señaló que al menos el 70 por ciento de los mexicanos no logran distinguir qué audios y qué videos son producidos con inteligencia artificial no son auténticos, a pesar de que el pueblo de México “es experto en manejo político...ya no hay prácticamente analfabetismo político”. Pidió a las personas actuar de manera precavida, ya que “esto va a ir creciendo [por lo que] tenemos que estar informándole a la gente para que no caiga”.

Durante la mañanera, el mandatario mostró un video que circula en redes sociales, donde su imagen fue manipulada con Inteligencia Artificial

“Ayer se habló de la IA, de como pueden inventar una imagen, un audio de una persona, casi perfecto. Estábamos revisando este asunto y como un 70% de los mexicanos no alcanza a comprender que se trata de algo artificial, apócrifo, falso… 70% al día de hoy, y hacía el futuro, esto va a seguir creciendo y evolucionándose y perfeccionándose”

Por otra parte, López Obrador señaló que debido al contexto de las Elecciones “quien sabe cuantas cosas van a salir” y que el video base que se utilizó para hacer el falso es un video de hace mucho tiempo. También resaltó que a las empresas que manejan las redes sociales “les falta más control”, pues no da crédito a que las plataformas no puedan detectar un video apócrifo tras la denuncia de dichos contenidos.

El mandatario consideró que la mejor estrategia para “evitar fraudes” es “advertirle a la gente” que este tipo de videos son falsos o generados con Inteligencia Artificial.

AMLO evita entrar en polémica con el cardenal Juan Sandoval

En otros temas, AMLO evitó entrar en polémica respecto al video promovido por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez quien pide a la población “no votar por los que están en el poder”.

“Hay que respetar todas las creencias religiosas y respetar a los no creyentes, respetar a todos y que hay libertades, no engancharse en polémicas” expresó.

El presidente recordó cuando el cardenal pidió a Estados Unidos ayudar a frenar su campaña. Foto: Cuartoscuro

Dijo que no respondería porque “uno es dueño de su silencio y rehén de lo que expresa”, e indicó que no ve riesgoso que jerarcas católicos intervengan en el proceso electoral. También recordó el día en que el cardenal pidió ayuda a Estados Unidos para supuestamente frenar su campaña a la presidencia del país.

“Ya no estamos en los tiempos en el que los medios daban línea, pontificaban o manipulaban impunemente, ahora el nivel de debate entre la población es muy bueno” resaltó el mandatario, señalando que el país “es de los más felices en el mundo, razón por la cual no hay que enojarnos o ser rencorosos”.