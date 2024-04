Salinas Pliego compara el Tren Maya con su yate en respuesta a AMLO: “Da mucha pena”

El empresario le propuso al presidente entrevistarlo personalmente. Crédito: Cuartoscuro

El pasado jueves, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó, en su conferencia de prensa mañanera, al empresario Ricardo Salinas Pliego, quien es considerada la tercera persona más rica del país, solo por detrás de Carlos Slim y Germán Larrea.

El mandatario nacional declaró que a él le daría vergüenza subirse a un yate en un país con pobreza como México. Esto, luego de que el empresario llamara mentiroso al jefe del Ejecutivo hace unos días por decir que su empresa de Afores no ha regresado todo el dinero de cuentas inactivas al IMSS.

“Ahora, yo no digo mentiras. Vamos a poner lo que puso, lo que declaró en una entrevista Ricardo sobre cómo maneja él su televisora, con la línea editorial de su televisora. (…) Yo no diría eso, es interesante, como a él le gustan los yates, a mí me daría pena, me daría vergüenza subirme a un yate en un país con tanta pobreza.

“Pero cada quien es libre, yo soy feliz con otras cosas… leyendo un libro, comiéndome un frijol de chicharrón, un tlacoyo, bañándome en una cascada. Soy feliz recorriendo los pueblos, abrazando a la gente, me da muchísima felicidad, se me quita hasta el cansancio”, dijo López Obrador.

(X @RicardoBSalinas)

Ante esto, Salinas Pliego respondió al presidente por medio de sus redes sociales. Y es que en su cuenta de X realizó una publicación, preguntando a sus seguidores si preferían el yate que le pertenece o el Tren Maya, al que llamó “Tren Falla”. En la publicación también compartió dos fotos, una de su yate, al que llama su “juguete”, nombrado Lady Moura, y otra del Tren Maya cuando se descarriló, hace unas semanas.

En la publicación, el empresario asegura que su yate le costó USD 150 millones.

Salinas Pliego señala que luego de 40 años de trabajo, él se compró su “juguete” con el producto de su esfuerzo, que, asegura, consiste en servir a millones de personas en el comercio y la banca, y que de manera voluntaria acuden a sus empresas, pues saben que es la mejor opción. Comparte que a bordo de su yate, le gusta invitar a su familia y amigos a conocer el mundo, y explica que le da orgullo usar de esa manera su dinero y tiempo.

Por otra parte, dice que en la otra foto se ve el “juguete” de AMLO, el Tren Maya, mismo que “nos costó USD 35 mil millones”. Asegura que durante los últimos seis años pagó dicho tren con el dinero del pueblo, “a quienes despojó del producto de su esfuerzo, obligándoles a pagar impuestos para este fin”.

TIXKOKOB, YUCATÁN, 25MARZO2024.- La mañana de este lunes un vagón del Tren Maya se salió de las vías mientras hacia una maniobra en la estación de Tixkokob. La unidad iba sin pasajeros, no se reportaron lesionados, ni daños materiales considerables. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Dice que, a bordo de él, unos cuantos “despistados” arriesgan su vida y tiempo para ver una pared de selva verde, o la que quedó de pie “luego de la llaga destructiva que le infligió el Tren Falla”.

Aseguró que le daba pena que se desperdiciara así el dinero del pueblo, mismo que dijo, está muy necesitado de seguridad y justicia.

“P.D El juguete de AMLO, NOS costó lo que cuestan 226 yates como el mío… ESO SI DA MUCHA MÁS PENA”, concluye.