Santiago Taboada se lanza contra Morena por el sacrificio de una gallina en el Senado

Santiago Taboada rechazó el sacrificio de una gallina en el Senado FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Santiago Taboada, candidato a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se sumó a las críticas contra Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por el sacrificio de una gallina en el Senado de la República. Esto luego de que Adolfo Gómez, senador perteneciente a dicha bancada, fue señalado como responsable del hecho.

El abanderado de la coalición Va por CDMX utilizó su perfil en la red social X para arremeter contra la autodenominada Cuarta Transformación por la muerte del ave, que fue degollada como parte de un ritual.

“Ya vimos como los de MORENA descabezan gallinas en el @senadomexicano, no vamos a permitir que descabecen todo lo que se les ponga a su paso”, publicó el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El aspirante a mandatario capitalino aseguró que con este acto, Morena demostró violencia e indolencia. En ese sentido reafirmó su interés a sacar al partido político de la ciudad.

El candidato de la oposición acusó a Morena de ser un partido violento e indolente (Cuartoscuro)

“Son violentos, indolentes y también muy ineficientes, por eso #YaSeVan de la #CDMX”, escribió la noche de este 24 de abril.

Cabe mencionar que Ricardo Monreal, líder del grupo parlamentario de Morena, aseguró que senadores de la bancada no estuvieron de acuerdo con Adolfo Gómez y lo exhortaron a no sacrificar al animal. Sin embargo, el partido político fue objeto de críticas no sólo de parte de Taboda, sino de otros opositores.

Senado se deslinda del sacrificio de una gallina en el Senado

En medio de la ola de críticas que desataron las imágenes del sacrificio de la gallina, el Senado se deslindó del acontecimiento y señaló al senador Adolfo Gómez como responsable.

“Estos hechos fueron llevados a cabo bajo la estricta responsabilidad individual del senador Adolfo Gómez Hernández, quien justificó la acción bajo el amparo de usos y costumbres de un grupo o comunidad indígena de la que manifestó su autoadscripción”, declaró la presidencia del Senado de la República en un comunicado.

El senador Adolfo Gómez recibió críticas por permitir el sacrificio de una gallina en el Senado Foto: X @AdolfoGomezHdez

Sumado a ello, la Mesa Directiva aclaró que prohibió al senador ingresar al recinto legislativo con cualquier animal, de conformidad con los protocolos de seguridad y protección civil vigente.

Activistas alistan demanda contra Adolfo Gómez

Las organizaciones de la sociedad civil que luchan por los derechos de los animales no tardaron en reaccionar al sacrificio de una gallina en el Senado. Una de las primeras en anunciar acciones contra Adolfo Gómez fue AnimaNaturalis, organismo sin fines de lucro que adelantó que presentará una denuncia por maltrato animal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

A AnimaNaturalis se sumó Mundo Patitas, organización sin fines de lucro que informó que desde este miércoles iniciaron en el proceso legal ante la Fiscalía de la CDMX.

Mundo Patitas también convocó a una protesta pacífica para exigir la destitución del senador Adolfo Gómez. La manifestación está prevista para el jueves 25 de abril en la puerta 4 de la Cámara de Senadores.

Cabe señalar que la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México prohíbe “el uso de animales en la celebración de ritos y usos tradicionales que puedan afectar el bienestar animal”.

En tanto el Código Penal local establece sanciones de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa para quienes resulten responsables de actos de maltrato animal que causen lesiones o la muerte a cualquier ser vivo que no pertenezca a la especie humana.