Vendedora de papas logra llegar a Julión Álvarez en palenque y le roba un beso

La afortunada comerciante pudo tomarse foto con el intérprete (Foto: TikTok)

Durante su reciente presentación en Tepatitlán, Jalisco, Julión Álvarez conmovió a sus seguidores al abarrotar el palenque de las festividades de abril, consolidándose una vez más como el “rey de la taquilla”.

Sin embargo, la noche tuvo como protagonista especial a una vendedora de papas y fanática del cantante, quien, contra todo pronóstico, cumplió su sueño de conocer personalmente a Álvarez y capturar el momento con una fotografía.

El incidente fue popularizado a través de un video en TikTok, donde se observó a la mujer disfrutando del concierto mientras trabajaba, demostrando una actitud alegre y contagiosa.

El momento cumbre se dio cuando ella logró acercarse al escenario para recibir un saludo del artista, lo que permitió la ansiada foto.

Julión Álvarez y su éxito “Regalo de Dios” destronan a Peso Pluma en Spotify México (Julión Álvarez)

Esta situación no sólo capturó el corazón de los asistentes, sino que también resonó poderosamente en las redes sociales, generando reacciones positivas y admiración hacia la fanática por su perseverancia y humor.

Usuarios de internet compartieron su alegría por el éxito de la mujer, destacando que es habitual verla en eventos masivos por todo el país, siempre disfrutando de la música en vivo y llevando alegría a los conciertos con su trabajo.

“Maaaa se rayo la doñita”, “Ayayyy hasta me emocioné como si fuera yo”, “Que hermosa casi lo besa, afortunada ella”, “Ya me vi en Mexicali vendiendo papas a $15 USA y luego pasar con @julion”, “Awww que linda la señora y que bello que se le pudo cumplir su sueño”, “Ella siempre presente en el palenque de SLP”, “Eso es ser cantante humilde 10001″, “Cumplió su sueño, el mío y el de muchas”, “Bien ganada esa foto y el siempre es muy humilde con sus fans”, “A esa señora le dicen Cindy anda en todos los palenques de la república”, son algunos de los mensajes en respuesta a la hazaña de la mujer.

La comerciante pudo acercarse a su ídolo Crédito: TikTok@@marianaacarranzaa

Este evento destaca la conexión emocional que existe entre los artistas y sus seguidores, demostrando cómo momentos inesperados pueden generar grandes alegrías y convertirse en historias virales que resuenan con un amplio espectro de personas.

Julión Álvarez alertó por venta de boletos falsos en Culiacán, Sinaloa

Esta muestra de cariño surge en medio de las denuncias por venta de boletos falsos para la gira Prófugos del anexo en la que Julión Álvarez y Alfredo Olivas interpretan sus éxitos en distintos escenarios del país.

A través de sus redes sociales, Julión alertó a su público de Culiacán, Sinaloa, para que tenga cuidado ante el reporte de la venta de boletos apócrifos para su presentación del próximo 11 de mayo de 2024.

Julión Alvarez habla sobre la venta de boletos falsificados Créditos: Instagram/lospasosdejulion

“A toda la raza de Culiacán, Sinaloa, no se dejen engañar, no hay otras páginas, no hay otro link, únicamente la venta de boletos es por boletito.com y para cualquier duda sobre el tema ahí están pendientes en las redes sociales de mi compa, Alfredo Olivas y de su servidor”, reveló el cantante a través del video.