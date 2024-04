Survivor México: qué participantes salen esta semana por lesiones

Al parecer dos participantes saldrían lesionados Crédito: Instagram/survivormx

Cada semana aumenta la tensión, rivalidades y alianzas dentro de Survivor México, ya que los jugadores se enfrentan por su permanencia dentro del reality los viernes; sin embargo, es posible que uno o dos integrantes abandonen el programa tras haberse lesionado.

Los rumores y supuestos spoilers aseguran que John Guts y Ceci Ponce saldrán del programa por una lesión, aunque uno de ellos sufrió un pequeño accidente en la mano hace unas semanas, se desconoce cuál pudo haber sido el golpe que los saque de la competencia.

En el caso de Guts, existe la posibilidad de que la lesión en la mano se haya infectado o vuelto más grave.

Lo cierto es que John Guts no es el concursante favorito del público e incluso ha desatado problemas al interior de las tribus, pues provocó que Gabriel Pontones El Rasta dejara el paliacate amarillo (jaguares) para empezar a portar el verde (halcones).

“Sé que no puedo confiar ciegamente ni en John ni en nadie, pero sé que es él quien está llevando las manos del títere y estoy descubriendo que hay muchos títeres”, aseguró en una de sus cápsulas personales justo antes de traicionar a su tribu.

Por el momento, John Guts se ha posicionado como un concursante polémico, especialmente fuera de la República Dominicana. Su relación conflictiva con Rasta, otro participante del reality, ha captado la atención del público. No obstante, John Guts parece indiferente a la percepción del público, ya que ha establecido una alianza con Chile para asegurar su permanencia hasta la final del concurso.

A pesar de las especulaciones sobre el hecho de que en tiempo real John Guts ya dejó el programa al igual que Ceci Ponce, la única forma de saber qué ocurrirá realmente en Survivor es ver el programa. De lunes a viernes se puede disfrutar a las 20:30 en Azteca Uno, aunque también se podrá ver en la página oficial de este canal en vivo.

Integrantes de Halcones en Survivor México

John Guts

Jean Carlo Rivas

Esmeralda Zamora

Itzel Peniche

Gaby Fernández

Lizbeth Rodríguez

Chile

Tribu Halcones en Survivor México

Eli Varela

Janette Morales

Ceci Ponce

Beng Zeng

Edwin Alan Monzalvo

Osky Tlatelpa

Tigre Blanco

Itzel

Gabriel Pontones “El Rasta”, quien traicionó a su equipo

En caso de que los rumores sean ciertos, los participantes se unirían a Toñita en la lista de jugadores que salieron de Survivor México por una lesión.

Toñita explota contra Lizbeth Rodríguez

Antonia Salazar, mejor conocida como Toñita, enfrenta graves lesiones tras su participación, apuntando directamente a Lizbeth Rodríguez como responsable de sus dolencias. Según declaraciones emitidas en el programa De Primera Mano, Salazar sufrió un desgarre en los isquiotibiales y dos hernias cervicales que la llevaron de emergencia al hospital el 22 de abril, exigiendo una pronta intervención quirúrgica. La cantante, oriunda de Tantoyuca y de 43 años, ha expresado su dolor e inconformidad, alegando que Rodríguez, de 29 años, ha sido excesivamente agresiva durante los juegos que implican contacto físico, violando las reglas establecidas por la producción que advierten contra acciones como ahorcar, morder o jalar del cuello.

Las repercusiones de estas lesiones son severas no solo para la salud de Toñita, quien describió el dolor como “insoportable” y mencionó estar bajo los efectos de la morfina, sino también para su aspiración a una diputación local en Veracruz:

“El dolor es insoportable, ahorita si me ven medio mensaje es porque traigo morfina. Yo fui a concursar, a ver qué tan capaz era... Lo único que no pensé fue en la gente que pudiera dañar por gusto,” afirmó Toñita. Estas declaraciones han encendido las redes sociales y generado una ola de críticas hacia la ex conductora de Badabun.