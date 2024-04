¿Le pagará millones de pesos? Abogado de Fofo Márquez responde si el influencer llegó a un acuerdo con Edith ‘N’

El influencer enfrentará la segunda audiencia del caso el 25 de mayo. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

El influencer Rodolfo ‘Fofo’ Márquez cumplirá un mes detenido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla (Barrientos) el próximo 05 de mayo. Aunque el influencer se encuentra en espera de la segunda audiencia del caso que enfrenta por feminicidio en grado de tentativa, en las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un fuerte rumor sobre su posible liberación y un presunto acuerdo millonario con la víctima Edith ‘N’.

Debido a que las especulaciones sonaron con fuerza en redes, el representante legal del youtuber concedió una entrevista para Milenio donde aclaró cuál es la verdadera situación de su representado y explicó por qué no es viable un acuerdo económico entre ambas partes.

“Es falso totalmente, toda esa información es falsa. El delito por el que está siendo procesado Rodolfo Márquez es de tentativa de feminicidio y por tal motivo no procede ningún acuerdo reparatorio, ninguna salida alterna, no hay posibilidades de negociación”, declaró.

Corrió el rumor de que Fofo habría pagado 16 millones de pesos por su libertad a su víctima. (Foto: Infobae México/Jesús Aviles)

De esta manera, el abogado Erik Rauda explicó que en este punto del proceso no es posible proponer un acuerdo económico porque va en contra de la normativa jurídica. Y es que no procede un acuerdo reparatorio como salida alternativa en un caso por tentativa de feminicidio.

“Si en estos momentos nos pusiéramos de acuerdo en una negociación pues iríamos en contra de lo que marca la ley, el delito se persigue de oficio y no importa a qué arreglo puedan llegar entre las partes, no tendría solución”, comentó.

Sin embargo, no descartó la posibilidad de proponerlo en un futuro, todo dependerá de si procede la reclasificación del delito. Cabe recordar que el influencer fue detenido por lesiones agravadas, pero tras la revisión del caso, fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio con base en el código penal del Estado de México.

La señora Edith asegura que no ha firmado ningún acuerdo ni ha recibido dinero de su agresor. (Captura VLA // FiscalíaEdomex)

Victima de Fofo Márquez desmiente acuerdo

Tras los rumores, la señora Edith ‘N’ estableció comunicación con el periodista Michelle Rubalcaba con la intención de aclarar los rumores sobre su supuesto acuerdo de 16 millones de pesos con el influencer.

“No es real, se encuentra en el Reclusorio de Barrientos, no puede haber perdón porque se encuentra vinculado a un proceso de feminicidio en grado de tentativa y tampoco procede la reparación del daño, no tengo conocimiento, tenemos audiencia el 25 de mayo, no le deberían dar credibilidad a esos comunicados”, dijo.

De esta manera, tanto el representante legal de Rodolfo Márquez como la señora Edith ‘N’ desmintieron las especulaciones que circulan sobre el caso y pidieron esperar una actualización el próximo 25 de mayo.