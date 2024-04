Julión Álvarez advierte por venta de boletos falsos para la gira “Prófugos del anexo”

Julión Álvarez alertó por la venta de boletos falsos de su tour junto a Alfredo Olivas Foto: @alfredoolivasofficial

Desde hace algunos meses, Julión Álvarez y Alfredo Olivas iniciaron la gira Prófugos del Anexo, en la que ambos artistas se presentan para interpretar sus mejores éxitos; sin embargo, recientemente advirtieron sobre la venta de boletos falsos para sus shows.

Durante los conciertos que ambos cantantes ofrecen, interpretan sus mejores canciones como lo son: Te hubieras ido antes, El paciente, Lo tienes todo, El precio de la soledad, El amor de su vida y Hoy te pierdo.

Fue por medio de redes sociales que Julión Álvarez le indicó a las personas de Culiacán, Sinaloa que tuvieran cuidado, ya que se habían estado vendiendo boletos falsos para su presentación en dicho lugar que tendrá lugar el próximo 11 de mayo de 2024.

Julión Álvarez y Alfredo Olivas llegarán a Culiacán, Sinaloa en mayo (TusTickets)

Julión Álvarez advierte sobre la venta de boletos falsos en Culiacán

El cantante posteó un video en el que aparece para darle un mensaje a sus seguidores de Culiacán, Sinaloa.

Julión destacó en el clip que la única manera para poder adquirir los boletos para el concierto es a través de la plataforma boletito.com.

“A toda la raza de Culiacán, Sinaloa, no se dejen engañar, no hay otras páginas, no hay otro link, únicamente la venta de boletos es por boletito.com y para cualquier duda sobre el tema ahí están pendientes en las redes sociales de mi compa, Alfredo Olivas y de su servidor”, reveló el cantante a través del video.

Acerca de Julión Álvarez

Julio César Álvarez Montelongo, conocido artísticamente como Julión Álvarez, es un destacado cantante mexicano de música regional, nacido el 11 de abril de 1983 en La Concordia, Chiapas, México. Álvarez alcanzó la fama como líder de la banda “Julión Álvarez y su Norteño Banda”, consolidándose como uno de los intérpretes más reconocidos del género regional mexicano, en particular de la música norteña y banda.

Desde muy joven, Julión Álvarez mostró un profundo interés por la música, inspirado por las tradiciones y sonidos de su tierra natal. Su carrera comenzó a tomar forma cuando decidió mudarse a Mazatlán, Sinaloa, un lugar considerado como la cuna de la música banda, para perseguir su sueño de convertirse en cantante. Su talento pronto lo llevó a formar parte de bandas locales, como Banda MS, donde adquirió experiencia y reconocimiento en el medio.

El cantante ha cosechado diversos éxitos a lo largo de su carrera EFE/José Méndez/Archivo

La carrera de Julión Álvarez tomó un impulso significativo en 2007 con la formación de Julión Álvarez y su Norteño Banda. Desde entonces, ha lanzado varios álbumes que le han valido una gran base de seguidores, así como numerosos reconocimientos y premios en la industria musical. Entre sus éxitos más populares se encuentran temas como Te hubieras ido antes, Y fue así, y Afuera está lloviendo, que han figurado en importantes listados musicales y han resonado en radios de México y Estados Unidos.

Álvarez se caracteriza por su estilo único, que fusiona elementos tradicionales de la música norteña y de banda con toques contemporáneos, permitiéndole alcanzar a una audiencia amplia y diversa. A lo largo de su carrera, ha colaborado con otros artistas importantes del género, lo que ha enriquecido su propuesta musical y ha ampliado su impacto en la escena del regional mexicano.

A pesar de enfrentar controversias y retos personales a lo largo de su trayectoria, Julión Álvarez ha logrado mantenerse como una figura importante en la música regional mexicana, demostrando su resiliencia y compromiso con su arte. Su música no solo le ha otorgado el estatus de ícono en su género sino que también ha jugado un papel esencial en la promoción de la cultura mexicana a través de sus líricas y melodías.