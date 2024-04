AMLO anuncia la fecha en la que se reunirá con los padres de normalistas de Ayotzinapa

El presidente confirmó reunión con padres de los normalistas de Ayotzinapa Crédito: Cuartoscuro

La mañana de este martes 23 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrar (AMLO) confirmó que ya cuenta con una fecha para reunirse con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre del 2014, al tiempo que aprovechó para dar detalles de la reunión que sostuvo con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

A decir del mandatario federal, la reunión con los padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, la cual es también conocida como Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, se llevará a cabo el día 3 de junio, es decir, un día después de llevarse a cabo las elecciones en México.

Cabe destacar que, a pregunta expresa respecto a la reunión que los mismos padres de los estudiantes han pedido desde hace meses, el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), solo se remitió a confirmar la fecha, por lo que acto seguido, ahondó en la reunión que tuvo con los integrantes de la CNTE llevándolo a celebrar que, a lo largo de su sexenio, los integrantes de magisterio no han encabezado paros.

“Nos reunimos con los maestros, maestras de la Coordinadora y se llegó a acuerdos, después de la mal llamada reforma educativa apoyada, por cierto, por Claudio X. González hijo, todo esto para que no se olvide, que se dedicaba a decir que los maestros eran irresponsables y revoltosos y que no daban clases, también es importante subrayar que durante todo este tiempo que llevamos en el gobierno no ha habido paros y las maestras y los maestros se han portado como son: educadores, responsables, honestos, buenas y buenos ciudadanos”.

AMLO confirma que tuvo una reunió con integrantes de la CNTE (Foto: CNTE Sección 7 Chiapas)

Tras las declaraciones del mandatario de origen tabasqueño, aprovechó para confirmar que siente un profundo respeto por los maestros y con ello, señaló que se hicieron modificaciones a la Reforma Educativa durante la reunión previamente descrita.

Asimismo, el presidente hizo hincapié en que además no ha habido disturbios con los docentes, recordando que en el pasado se registraron muertos, presos e incluso se acusó a los dirigentes de maestros de lavado de dinero, todo con el fin de imponer esta reforma educativa que dijo, se logró arreglar.

“Se les fabricaron delitos y los tuvieron en una cárcel de alta seguridad allá en Tepic y en otras cárceles donde se tiene a criminales confesos y asesinaron a maestras, a maestros, a dirigentes sociales. Despidieron a más de mil trabajadores y a todos los recontratamos, a todos”.

Este fue el motivo de la reunión

El presidente López Obrador recordó ante integrantes de la Prensa en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional que, aunque una gran cantidad de docentes ya fueron recontratados, recientemente 176 fueron despedidos, situación que llevó a que los integrantes de la coordinara acudieran a un encuentro privado.

“Se llegó al acuerdo de que se les va a recontratar. Son asuntos que tienen que ver con los gobiernos estales y estuvieron con nosotros los gobernadores que se portaron muy bien y se llegó a ese acuerdo”.

La reunión con familiares de los normalistas de Ayotzinapa, será una vez que los comicios concluyan Foto Gobierno de México / captura de pantalla

Pide ayuda a la población

Aunque ya había confirmado que la reunión con los padres de Ayotzinapa será una vez que concluyan los comicios, el presidente López Obrador llamó a la ciudadanía en general a buscar a os 43 estudiantes pues, si bien el Gobierno de México mantiene a brigadistas, es necesario que la sociedad se acerque a las dependencias federales en caso de tener información.

Gobierno de México llama a la población a sumarse a la búsqueda de los normalistas REUTERS/Henry Romero

“A los papás de Ayotzinapa, nada más que pase la elección. Esto no quire decir que no estemos trabajando, estamos en la búsqueda de los jóvenes, diario; tenemos brigadas buscándolos y por eso hago un llamamiento a toda la población para que nos ayude, si tiene información que busquen a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodriguez, que los busquen y nos ayuden”, concluyó