Por qué Enrique Peña Nieto sabía que Alejandra del Moral no ganaría el Edomex

La contienda por el Estado de México en 2023 fue una de las disputas más seguidas a nivel nacional, debido a que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) por primera vez en más de 90 años perdió la gubernatura del que fue su bastión y donde se fundó uno de los mitos políticos más fuertes del siglo pasado: el grupo Atlacomulco.

Delfina Gómez Álvarez obtuvo la victoria y cortó los casi 100 años de priismo en la entidad; sin embargo, el tricolor fue severamente criticado por ir en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), además de que señalaron una presunta intromisión del expresidente Enrique Peña Nieto en la designación de la candidatura.

Aunque nunca se comprobó dicha información, se mencionó lo anterior debido a que la expresidenta municipal formó parte del gabinete federal al ser designada como directora general del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, ahora conocido como el Banco del Bienestar.

¿Peña Nieto influyó en la designación de Alejandra del Moral?

Como se mencionó, los resultados no fueron favorables para Del Moral Vela; sin embargo, en el imaginario social quedó la impresión de que Peña Nieto habría sido parte fundamental de la decisión de quién aparecería en la boleta electoral.

A casi un año de los comicios mexiquenses, el exmandatario mexicano ofreció una entrevista al comunicador Mario Maldonado, la cual quedó enmarcada en el libro Confesiones desde el exilio: EPN. Los secretos y escándalos del último gobierno, habló sobre la elección pasada y su sentir respecto a la derrota del PRI.

De acuerdo a lo que relata el periodista, desde inicios del año pasado el también exgobernador sabía que la elección sería ganada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), debido a que las encuestas daban un triunfo aplastante del partido guinda.

Asimismo, el político mexiquense confesó a Maldonado semanas antes de que dieran inicio las campañas que, desde su perspectiva, tenía que pasar “algo extraordinario” para que la extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no obtuviera la victoria en aquel 4 de junio, situación que terminó pasando.

“Tendría que pasar algo excepcional para darles la vuelta a las tendencias (...) algo así como me sucedió a mí con el movimiento ·YoSoy132, que me bajó varios puntos en las encuestas (en la elección de 2012″

Finalmente, el exmandatario habría reconocido que el bastión priista se fue diluyendo, debido a que tanto el PAN como los partidos de izquierda —Morena y el PRD— comenzaron a hacerse fuertes ante la ciudadanía, situación que no supo manejar el instituto político que se formó en 1929.

¿Alejandra del Moral era del Grupo Atlacomulco?

Durante toda la campaña en el Estado de México, Del Moral Vela se encontró en el centro de las discusiones políticas debido a las especulaciones sobre su supuesta afiliación al Grupo Atlacomulco, conocida como una facción influyente dentro del Partido Revolucionario Institucional, debido a su cercanía a Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo Maza.

Aunque ella rechazó cualquier vínculo con este grupo, su historia política y sus relaciones previas con figuras significativas del PRI han mantenido vivas las interrogantes sobre su cercanía con dicho grupo. Del Moral destacó en varias entrevistas su desconexión con el Grupo Atlacomulco, describiéndolo como una “leyenda” fuera de su círculo personal y profesional.

La discusión sobre la pertenencia o no de Del Moral al Grupo Atlacomulco se complicó debido a su lugar de nacimiento, Cuautitlán Izcalli, que difiere del origen común de los miembros del grupo en Atlacomulco. Esta particularidad sugiere que, a pesar de las asociaciones políticas, ella podría no ser considerada parte de este círculo dado las tradiciones y requisitos no oficiales que parecen definir la membresía del grupo.

Además, la identificación de políticos del Estado de México con ciertas facciones, como el Grupo Valle de México, destaca la complejidad y las divisiones dentro del PRI estatal, desafiando la noción de una homogeneidad partidista.