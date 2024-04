Pumas aplasta al súper líder América y hace rugir a Ciudad Universitaria al ganar por 2 goles a 1

Leo Suárez hace estallar la localía ante América y adelanta a los universitarios en el marcador foto: @PumasMX

Cómo es costumbre en Ciudad Universitaria los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), llenaron su estadio imponiendo la localía y le jugaron de tú a tú a las Águilas del América quiénes salieron con todo su potencial deportivo a buscar el resultado desde el pitazo inicial.

Fue un partido lleno de velocidad y mucha fuerza física en la que ambas escuadras no dejaron de pelear ni un solo minuto, desde luego sorprendió que los locales salieron con una actitud distinta a los anteriores partidos con la que nunca se dieron por vencidos hasta que consiguieron el resultado con gran resilencia a pesar de haber iniciado abajo en el marcador.

Henry Martin fue el invitado de honor del juego al aprovechar la pena máxima la cuál fue marcada al minuto 14 de la primera mitad, con soberbia cobró el penal y sumó 100 goles a su carrera futbolística la cuál ha ido de menos a más hoy en día es un ídolo americanista y un titular indiscutible tanto en Coapa como en Selección Nacional, por lo que verlo convertir su tan importante anotación hace de este juego algo muy especial.

Duelo Pumas vs América en CU se lo llevan los universitarios por 2 a 1 foto: X/@PumasMX

Pumas nunca bajó los brazos y llegaba sin cesar hasta que al minuto 39 por parte de Ulises Rivas llegó su majestad y con decisión siguieron insistiendo hasta que acabó la primera mitad. El inicio del segundo tiempo fue muy cerrado y con mucho potencial ofensivo, los equipos nunca bajaron los brazos hasta que una cara conocida para América liquido con carácter a Malagón, y al minuto 60 Leo Suárez adelantaba a los Pumas en el marcador.

América tras ir abajo no bajaron los brazos, y aumentaron la posesión del balón buscando igualar condiciones y enmedio de la desesperación y el pasar de los minutos no llegaba la igualdad de condiciones, solo intentos desesperados para volver a perforar las redes locales que al pasar del tiempo se cerraban más. Llegaron los 90 minutos reglamentarios y en la desesperación Brian Rodríguez se hizo expulsar, cosa que no le gustó al capitán del equipo y entre mismos compañeros estuvieron al borde de los golpes.

No obstante a pesar de que América se estaba acoplando a jugar con 10, Pumas se cerró correctamente para no dejar pasar ningún balón para así conservar la ventaja en el marcador e imponerse nuevamente en el clásico capitalino para dejar herido al líder de cara a la última jornada del torneo. La última fecha América recibirá a Puebla y Pumas viajará a la Corregidora para intentar alcanzar puestos de clasificación en play-in.