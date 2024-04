Más cómoda y exigiendo respuestas a Sheinbaum, así llegará Xóchitl Gálvez al segundo debate presidencial

Para la candidata, su participación se vio opacada por la ropa que llevaba puesta pues estaba totalmente incómoda. Foto: Esta es una captura de pantalla de un vídeo informativo. Instituto Nacional Electoral/Folleto vía REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR UN TERCERO. SIN REVENTAS. SIN ARCHIVOS.

Luego de que se mostró incómoda, nerviosa y dispersa durante la primera de tres incursiones previas a las Elecciones México 2024, la aspirante a la presidencia de la República por parte de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, advirtió que ya no usará traje sastre y se vestirá mucho más cómoda para el Segundo Debate Presidencial.

Asimismo, adelantó que hará sus intervenciones de tal manera que “obligará” a su contendiente, la morenista Claudia Sheinbaum, a contestarle cada uno de sus cuestionamientos, a diferencia de lo que sucedió en el primer encuentro, según su percepción.

Tras uno de sus eventos en Zihuatanejo, Guerrero, Gálvez Ruiz indicó que dentro de una de sus estrategias es encarar a la exjefa de Gobierno, situación que eventualmente la hará caer en contradicciones sobre todo con los resultados negativos del actual Gobierno Federal: ”Pues la posibilidad de hacerla que conteste, eso creo que va a ser importante, aunque anticipo, a ella la van a entrenar para no contestar, porque si contesta tendría que contradecir al Presidente, tendría que reconocer que hubo incremento de pobreza extrema, no lo va a hacer nunca, ella le tiene miedo al Presidente”, detalló.

Advirtió que seguirán los reclamos en contra de la candidata de la 4T hasta que conteste los cuestionamientos. Foto: (INE)

No más formalidad para ella

Después de que asegurara que se sintió bastante incómoda y fuera de su zona de confianza, la exalcaldesa de Miguel Hidalgo en la CDMX advirtió que ya no sobrepondrá una personalidad que no es la de ella y, pese a que todavía no sabe cuál será su atuendo, indicó que definitivamente el traje sastre no es lo suyo.

“Es que yo no soy de traje sastre, neta. O sea, no, eso sí fue un fracaso. Bueno, me van a ver con algo más cómodo, por lo menos”, explicó la panista.

En ese sentido, la candidata del PRI, PAN y PRD compartió una fotografía de sus abuelos, doña María López y don Gabriel Ruiz, haciendo alusión a sus orígenes indígenas que tanto le han criticado sus opositores.

Acompañó la foto asegurando que: “Jamás había visto a mi abuela en foto. Estoy feliz que gracias a esta campaña hayan localizado una imagen de ellos. No conocí a mi abuela porque murió muy joven. Mi madre sacó adelante a sus hermanos pequeños. Fue una mujer que nunca se rindió y que siempre resolvía, como millones de mujeres mexicanas”.

La candidata indicó que le hicieron llegar la fotografía pues nunca había podido ver a su abuela. Foto: TW Xóchitl Gálvez.

Pide igualar condiciones en los debates

Exige, además, que el Instituto Nacional Electoral (INE) haga valer el formato original de los debates y que la candidata de la Cuarta Transformación no sea interrumpida o “salvada” por los moderadores cuando se le cuestionen sus acciones como gobernante de la ciudad más importante de México.

“Nosotros lo único que estamos pidiendo es que se respete lo original. Ellos cambiaron el segundo formato del debate, ellos, el INE de manera unilateral. Entonces, es regresar al origen y el origen es, preguntas de los ciudadanos y bolsa de tiempo”, enfatizó.

La panista dijo que no se dará por vencida al enfrentar a Claudia Sheinbaum. Foto: YouTube/INE TV

¿Cuándo será el próximo debate presidencial?

La Ciudad de México se prepara para ser anfitriona de un evento crucial en la carrera hacia la presidencia del país: el segundo debate presidencial, que se llevará a cabo en los icónicos Estudios Churubusco en la alcaldía Coyoacán, ha sido confirmado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En una reciente publicación en redes sociales, el INE compartió un vistazo de los preparativos dentro de los estudios, donde también aprovechó para invitar al público a sintonizar el debate. “Los Estudios @Est_Churubusco se alistan para ser la sede del segundo #DebateINE presidencial. Recuerda seguir este encuentro entre las candidatas y el candidato a la Presidencia a través de nuestras redes sociales”, señaló el mensaje en la plataforma X.

El debate está programado para el domingo 28 de abril a las 20:00 horas y promete ser un evento accesible para todos, ya que se transmitirá en vivo a través de diversas plataformas digitales, incluidas Twitter, Facebook, y el canal de YouTube del INE.

Este anuncio llega acompañado de noticias sobre innovaciones en el formato del debate: la Comisión Temporal de Debates del INE ha introducido ajustes importantes en respuesta a las críticas recibidas tras el primer encuentro. Las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, junto con el candidato Álvarez Máynez, tendrán la oportunidad de presentarse en una nueva sección al inicio del evento y contarán con tiempo adicional para exponer sus propuestas.

Tras el primer debate presidencial, los candidatos sugirieron varias modificaciones para llevar a cabo un mejor enfrentamiento. Captura: YT/INE

Conducido por los reconocidos periodistas Adriana Pérez Cañedo y Alejandro Cacho, el debate adoptará el formato tipo B, que incluirá preguntas videograbadas de ciudadanos dirigidas a los candidatos. Los temas a discutir abarcarán desde crecimiento económico, empleo e inflación hasta infraestructura y desarrollo, pasando por la lucha contra la pobreza y la desigualdad, hasta llegar al cambio climático y el desarrollo sustentable.

Este segundo encuentro promete ser una plataforma significativa para que los aspirantes presidenciales presenten sus visiones y soluciones ante algunos de los desafíos más apremiantes que enfrenta México. La ciudadanía está invitada a formar parte de este importante ejercicio democrático, manteniéndose informada y participativa.