Martha Debayle es cancelada tras regreso de Madonna a México; por este motivo la locutora desató críticas |VIDEO

Martha Debayle es cancelada tras regreso de Madonna a México; por este motivo la locutora desató críticas (Fotos: Instagram)

La reconocida, pero polémica, conductora Martha Debayle ha generado reacciones mixtas entre el público tras publicar un video en el que celebra la llegada de Madonna, La Reina del Pop, a México para su serie de conciertos en el Palacio de los Deportes como parte de su gira “Four Decades: The Celebration”.

En dicho video, Debayle se muestra entusiasta, bailando un tema de Madonna, lo cual ha suscitado críticas por comentarios anteriores que realizó sobre la cantante. Y es que tan solo un año atrás, la locutora se sumó a las duras burlas que la estadounidense recibió tras su paso por la ceremonia de los Premios Grammy 2023.

“Es una pena que Madonna, habiendo sido tan guapa y con una belleza tan única, se haya ido a meter esa cantidad de relleno en la cara porque se ve super inflamada, parece globo de cantoya, superhinchada. Es una cara de nalga de luna, impresionante”, expresó en el pasado Martha Debayle.

El paso de ‘La Reina del Pop’ por los Grammys 2023 desató duras burlas, que incluyeron una despectiva opinión de la presentadora quien la llamó “cara de globo de cantoya” Crédito: X/@marthadebayle

Fans de Madonna cancelan a Martha Debayle por ‘colgada e hipócrita’

La gira de Madonna, que promete un recorrido por sus cuatro décadas de carrera, incluye cinco presentaciones en México, siendo este uno de los eventos musicales más destacados del año en el país. La llegada de la cantante estadounidense, junto con su hija Mercy James, y su alojamiento en un prestigioso hotel de Reforma, añaden al fervor y expectativa que rodea estos conciertos.

En el pasado, la locutora también agregó: “No puedo creer la cara de Madonna. No tengo palabras para decirles ¿Qué onda con la cara de Madonna? ¿Te digo de qué me di cuenta? Cuando Madonna presenta a Sam Smith con la canción, me fijé que, seguramente, el equipo de Madonna le dijo al director de cámaras ‘full shot’ (toma abierta)”.

Sin embargo, la emoción de Martha Debayle ha sido recibida con escepticismo por parte de algunos usuarios en línea, quienes recuerdan críticas pasadas de la conductora hacia Madonna, específicamente en lo que respecta a su apariencia física y decisiones personales.

Madonna performs during the 65th Annual Grammy Awards in Los Angeles, California, U.S., February 5, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

Dichos comentarios han avivado un debate acerca de la congruencia y el impacto de las opiniones de figuras públicas sobre celebridades internacionales. Aunque también ha habido defensores de Debayle, destacando su derecho a expresar su entusiasmo por la música de Madonna sin que se vea empañado por opiniones pasadas.

La reacción mixta hacia el video de Debayle refleja tanto la polarización de opiniones como el entusiasmo indudable que la visita de Madonna genera entre los fanáticos mexicanos de la música. La cultura de cancelación de nueva cuenta le ha llegado a la polémica locutora, quien ha sido t6achada en redes de “colgada e hipócrita”.