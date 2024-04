Hija de ‘El Chapo’ Guzmán asiste a concierto de Luis Miguel en EEUU | VIDEO

Rosa Isela, presunta hija de 'El Chapo', acudió al T-Mobile Arena para asistir a un concierto de Luis Miguel (Foto: TikTok@rosaicelaguzman23 / Prensa Fenix)

En su cumpleaños número 54, el cantante mexicano Luis Miguel se presentó en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, como parte de su Tour 2024. Entre los más de 20 mil asistentes que presenciaron el show, se encontraba una hija del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Rosa Isela Guzmán Ortiz, quien ha asegurado ser descendiente del capo sinaloense, se hizo presente en el concierto de ‘El Sol de México’ en Estados Unidos (EEUU), como quedó demostrado en un video que ella misma compartió en su cuenta de Tiktok, red social en la que figura como @rosaicelaguzman23.

El espectáculo musical se llevó a cabo el viernes 19 de abril, día en que el intérprete de La Incondicional cumplió 54 años de edad. Un día después, Rosa Isela subió un video a su perfil de TikTok en el que presumió su asistencia al show en compañía de su hija menor de edad.

“4 meses segundo concierto de Luis Miguel. Pero hoy me llevé a mi bebé”, se lee en la descripción del video que tiene una breve duración de 25 segundos, tiempo en el que se observa a madre e hija disfrutar de la música en vivo. En ese sentido, se presume que no es la primera ocasión en que Rosa Isela asiste a un concierto del cantante mexicano.

Rosa Icela Guzmán se hizo presente en un show de ‘El Sol de México’ en Las Vegas Crédito: TikTok@rosaicelaguzman23

En los escasos 25 segundos se escucha de fondo la canción Será que no me amas, uno de los mayores éxitos de Luis Miguel. Este tema surgió de la composición Blame it in on the boogie, interpretada originalmente por The Jacksons, boy-band que estuvo integrada por Michael Jackson, considerado como ‘El Rey del Pop’.

La presencia de la hija de ‘El Chapo’ en el concierto de Luis Miguel generó distintas reacciones en redes sociales, donde los internautas externaron su apoyo a Rosa Isela con comentarios positivos.

“Qué hermosas y que mejor viendo a nuestro querido Sol”, “Que chuladas mamá e hija”, “Que lindas las dos”, “Hermosas princesas”, “Muy bien portada la niña”, se leía entre los diversos comentarios.

Este es el segundo “cumpleaños” al que Rosa Isela asiste en el mes de abril. El pasado jueves 4 se trasladó a la prisión federal ADX Florence, donde ‘El Chapo’ Guzmán cumple una cadena perpetua, para mandar felicitaciones al exlíder del Cártel de Sinaloa, quien llegaba a los 67 años de edad.

Un hombre sostiene un cartel para felicitar a 'El Chapo' Guzmán en Colorado. Crédito: IG/@r_ig23

“Feliz cumpleaños a Joaquín Guzmán de parte de sus hijos y nietos”, se lee en un cartel que un hombre sostenía a un costado de la carretera, según un video que fue compartido por Rosa Isela en redes sociales.

De fondo se incluyó un fragmento del corrido La 701, interpretado por Panter Bélico y Luis R. Conríquez. “Cuando el viejo se enfiestaba, siempre fajada la 701, buen ritmo pa’ la bailada, buen paso daba con una pelo rubio, bastante seguridad por todo el lugar, relajado y seguro”, se escuchaba en el video.

Aunque han surgido interrogantes sobre los lazos sanguíneos entre Rosa Isela y ‘El Chapo’, ella ofreció una entrevista en 2016 a The Guardian en la que aseguró tener los documentos que comprueban su parentesco.

Según los certificados en su poder, Rosa Isela es hija de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera y María Luisa Ortiz Vergara. Es por ello que ha emprendido un negocio de ropa en la que vende sudaderas y gorras con la imagen de ‘El Chapo’.