Este es el origen del nombre Interpol, banda que se presentará en el Zócalo de la CDMX

La banda prepara una gran sorpresa para sus fans mexicanos. (Facebook Interpol)

Interpol, agrupación neoyorquina formada en 1997, ha jugado un papel crucial en la escena indie y en el post punk. Compuesta por Paul Banks (vocalista y guitarrista), Daniel Kessler (guitarrista y voz de apoyo), y Sam Fogarino (baterista), la banda emergió de la vibrante escena musical de Nueva York, estableciendo un sonido distintivo que les ha valido reconocimiento internacional.

Su primer álbum, “Turn on the Bright Lights”, lanzado en 2002, es considerado un hito dentro del género, recibiendo aclamación crítica por su atmósfera oscura y lírica emotiva, acompañada de intrincadas líneas de bajo y una guitarra melancólica. Este álbum no sólo consolidó a Interpol como una de las bandas más influyentes de su tiempo sino que también marcó una generación, posicionándose como un álbum fundamental en la colección de aficionados al rock alternativo.

A lo largo de los años, Interpol ha sabido mantenerse relevante, adaptando y refrescando su sonido sin perder la esencia que los caracteriza. Álbumes como “Antics” en 2004 y “Our Love to Admire” en 2007, ampliaron su base de seguidores, demostrando su capacidad para evolucionar artísticamente. Su música combina elementos melódicos con letras introspectivas y complejas, explorando temas como el desamor, la melancolía y existencialismo.

Interpol vuelve a la CDMX, pero esta vez para ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo. Foto: Especial

Además de su sonido característico, Interpol es conocido por características relacionadas con el estilo visual. La estética meticulosamente curada de la banda, que incluye trajes bien cortados y un diseño gráfico distintivo en sus álbumes, contribuye a su aura misteriosa y sofisticada.

Interpol ha recorrido el mundo con numerosas giras, consolidando también una presencia en vivo que complementa su discografía, pues los conciertos se convierten en la forma más importante de las bandas para continuar incrementando su número de fans. A pesar de los cambios en su formación y los desafíos de la industria musical, la banda ha demostrado su resiliencia y compromiso con su arte.

Interpol no solo ha sido una banda fundamental en el desarrollo del post-punk revival sino que también ha forjado un legado duradero con su enfoque artístico y estético. Su contribución a la música sigue resonando en nueva generación de bandas, manteniendo su influencia y relevancia en el mundo del rock alternativo.

La banda se presentará este 20 de abril en la CDMX. (Facebook Interpol)

Sin embargo, existe un gran incógnita por el origen del nombre de la banda, especialmente si tiene relación o inspiración en la Organización Internacional de Policía Criminal (por sus siglas en inglés es Interpol) y la respuesta es que no tiene nada que ver con el organismo judicial con sede en la ciudad de Lyon, en Francia.

Pero si no tiene un vínculo con la organización de policía mundial entonces qué significa o de donde proviene. La respuesta es más básica de lo que parece pues, de acuerdo con declaraciones hechas por Paul Banks (vocalista y guitarrista del grupo) simplemente le pareció una palabra fácilmente de identificar en cualquier parte del mundo, además que, de acuerdo con él, es fácil de recordar para todos aquellos que los escuchan.

Esto a pesar de que no tiene ninguna relación con el tipo de música ni el contenido de las letras que ellos expresan en cada una de sus canciones.

Interpol estará en el Zócalo de la CDMX. Crédito: Cuartoscuro

Interpol en la CDMX: cuál es la cifra de asistentes a romper para tener el récord

Una práctica que se hizo común con el paso del tiempo en la capital mexicana fue saber el número de asistentes que van a ver a una banda o solista que se presenta en el Zócalo de la Ciudad de México. Si Interpol quiere ostentar el primer lugar requerirá de un público mayor a 300 mil personas pues fue el número de fans que fueron al concierto de Los Fabulosos Cadillacs.

El segundo lugar lo tiene Grupo Firme con 280 mil asistentes.