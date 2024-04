Angélica Rivera y Cynthia Klitbo se reencuentran a casi 30 años de protagonizar ‘La Dueña’; así lucen ahora |FOTO

Angélica Rivera y Cynthia Klitbo se reencuentran a casi 30 años de protagonizar ‘La Dueña’; así lucen ahora (Fotos: Instagram)

En el año de 1995, Florinda Meza hacía su debut en solitario como productora de telenovelas para Televisa, teniendo como protagonista del proyecto a Angélica Rivera y como villana a Cynthia Klitbo. A casi 30 años de La Dueña, dichas estrellas se reencuentran y su foto se hace viral en redes sociales, pues más de uno señalan que lucen mejor que cuando el melodrama se transmitía en Las Estrellas.

Angélica Rivera, la ex Primera Dama de México y reconocida actriz que fue esposa de Enrique Peña Nieto, ha compartido una emotiva publicación en Instagram que ha captado la atención de sus seguidores. En la imagen, Rivera aparece junto a Cynthia Klitbo, Carina Ricco, y Azela Robinson, destacadas figuras de la actuación, con quienes comparte una sólida amistad desde la pubertad, así como créditos en la pantalla chica.

Este reencuentro, según palabras de Klitbo, refleja la importancia de la amistad y la lealtad, especialmente durante tiempos difíciles. “La amistad y la lealtad en estos tiempos de crisis es más valorada que nunca”, subrayó Klitbo, evidenciando el fuerte lazo que une a este grupo de amigas, pues durante y posterior al sexenio del priista La Gaviota estuvo en el ‘ojo del huracán’ siendo involucrada en polémicas como el caso La Casa Blanca.

A la reunión de la famosa telenovela de Televisa, que fue producida por Florinda Meza, también asistió la actriz Azela Robinson, otra celebridad que mantiene gran amistad con ‘La Gaviota’ (Foto: Instagram)

No hay enemistad entre Angélica Rivera y Cynthia Klitbo: así fue su viral reencuentro a 30 años de ‘La Dueña’

La ex Primera Dama de México, que se había mantenido alejada del ojo público y se había dedicado a viajar y a su familia en los últimos años, ha decidido hacer su presencia más notable en las redes sociales, eligiendo Instagram como su única plataforma oficial de comunicación con el público. Su reciente actividad en esta red social incluye compartir momentos íntimos tanto con su familia como con amistades cercanas, siendo esta publicación un claro ejemplo de su nueva apertura.

La publicación en cuestión no solo resaltó la alegría de Rivera al reencontrarse con sus amigas después de seis años, sino también su agradecimiento hacia ellas. “Las amo”, escribió Rivera, acompañando su mensaje con una fotografía donde las cuatro aparecen abrazadas y sonrientes.

Klitbo, por su parte, reforzó este sentimiento en su propia cuenta de Instagram, añadiendo que, a pesar del tiempo y la distancia, la lealtad y la amistad entre ellas permanece inquebrantable: “Solo nosotras sabemos nuestra verdad y eso es y será infranqueable! Yo siempre fiel”, destacó.

No hay enemistad entre Angélica Rivera y Cynthia Klitbo: así fue su viral reencuentro a 30 años de ‘La Dueña’ (Foto: Instagram)

Las declaraciones de Cynthia Klitbo que iniciaron rumores de enemistad con Angélica Rivera

Hace unos meses atrás, la disculpa pública de Cynthia Klitbo a Angélica Rivera, antigua primera dama de México, marcó un notable punto de atención en el ámbito de la farándula y la política del país. En ese momento, la actriz expresó su arrepentimiento por haber revelado detalles íntimos de la vida de La Gaviota, específicamente sobre una presunta infidelidad por parte de Enrique Peña Nieto, ex presidente.

“Pido una disculpa pública a -Angélica Rivera-, porque no tenía por qué haber hablado de la intimidad de mi amiga”, declaró Cynthia Klitbo en una entrevista, subrayando la importancia que le otorga a su amistad con Rivera por encima de los rumores y la polémica generada.

“Lo que pasa es que, bueno, la quiero demasiado y la defendí; pero ahorita ya no voy a hablar más del tema, porque entonces sería estar hurgando en la vida que no me correspondía”, añadió Klitbo, haciendo evidente su deseo de proteger su relación con Rivera a pesar de los errores cometidos que ahora con este reencuentro parecen haber quedado en el pasado y superados.