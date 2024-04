M’Balia defiende a Kalimba tras vinculación a proceso por presunto abuso sexual: “Estamos llenos de fe”

Las autoridades frente el caso interpusieron una medida cautelar a favor de la víctima, por lo que el cantante no podrá acercarse a ella bajo ninguna circunstancia. (Instagram: @mulatamarichal // @kalimbaofficial)

Kalimba fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual agravado con violencia el pasado 17 de abril, casi un año después de que la cantante Melissa Galindo levantara una denuncia en su contra ante las autoridades de la Ciudad de México (CDMX). El OV7 enfrentará su proceso en libertad y deberá enfrentar una nueva audiencia dentro de seis meses.

El intérprete de ‘Tocando Fondo’ sostuvo un encuentro con medios cuando abandonó los juzgados sólo para reiterar su inocencia: “Sigo confiando en las autoridades y en que mi inocencia se probará, ahí es donde estoy una vez más y es todo lo que puedo decir porque el juez nos pidió de forma bastante directa a ambas partes que no entorpeciéramos todo el proceso”.

““Estoy confiado en lo que viene, el proceso se está llevando a cabo como tiene que ser y con base en eso”.

El cantante y actor es vinculado a proceso Foto: Cuartoscuro

M’Balia defiende a su hermano

Los familiares de Kalimba han procurado mantenerse al marguen del caso, sin embargo, su hermana M’Balia rompió el silencio en cuanto trascendió que fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual agravado con violencia.

“La forma en la que nos comunicamos como hermanos en privado la mantengo privada, y lo único que puedo decir es que efectivamente, como yo dije al principio, ha sido una semana muy intensa en muchos sentidos, y lo único que puedo hacer es concentrar mi corazón en la fe, en la confianza de que todo al final sea puesto en su lugar, y que todo se aclara en su momento y saldrá como tiene que ser”, declaró en entrevista con ‘Venga la Alegría’.

La cantante asegura que todo sucedió cuando trabajaban juntos. (Foto Instagram: @melissagalindooficial)

La cantante no quiso compartir su opinión sobre el caso, sin embargo, dejó entrever que confía cien por ciento en su hermano. Asimismo, comentó que esta denuncia no sólo ha afectado a Kalimba, también a toda la familia.

“Creo que a veces la gente no calcula el alcance de lo que puede generar y… cada quien su corazón, cada uno sus formas, sus maneras y sus decisiones, no te puedo decir que el corazón no duela, y que no se generen emociones no agradables en un proceso como este, pero al mismo tiempo la certeza de saber quién es él, es en donde más nos mantenemos firmes”, dijo.

Finalmente, agradeció públicamente por tener una estrecha relación con su hermano y aseguró que todos confían en que pronto se resolverá el caso.

“Soy una persona que siempre ha estado muy orgullosa del hermano que tiene, estoy de verdad muy agradecida de que Kalimba sea mi hermano, que sea la persona con la que he podido compartir tantos años, porque es extraordinario, es un ser de verdad que se agradece tener tan cerca, y con quien me encanta compartir sangre y vida”, continuó.