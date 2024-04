AMLO critica a la CNTE tras reunión con maestros: “Me reclaman que soy moderado y fresa”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el reclamaron recientemente que no canceló las reformas de pensiones que promovieron los exmandatarios Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, en 1997 y en el 2007, respectivamente.

“Acabo de tener una reunión, con los compañeros y compañeras de la CNTE. ¿Qué me reclaman? ¿Qué me reclaman? Que soy moderado, un fresa, porque no cancelé las dos reformas que afectan a los trabajadores en lo que tiene que ver con pensiones, que me quedé corto, que no se canceló la ley Zedillo ni la ley Calderón, entonces eso es lo que me reclaman.

“Entonces yo les explico: bueno, qué hicimos, pues esto, compensarlo de otra manera para entonces si, no llevar a cabo una reforma radical, porque imagínense aún cobrando esas comisiones ¿Cuánto ganan?”, dijo en La Mañanera.

