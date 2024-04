¿Nublado o caluroso? Así será el clima en la CDMX durante la presentación de Interpol

Así será el clima durante la presentación de Interpol en el Zócalo de la CDMX Crédito: Cuartoscuro

Faltan pocos días para que la banda Interpol se presente en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), por lo que los fanáticos de la agrupación ya se encuentran entusiasmados por el show, aunque a la vez existe cierta incertidumbre por el clima que podría haber ese día.

El concierto de la agrupación en el Zócalo capitalino será el próximo sábado 20 de abril y se tiene programado que iniciará a las 19:00 horas.

La banda se presentará el sábado 20 de abril en el Zócalo de la CDMX (Facebook Interpol)

¿Soleado, nublado o lluvioso el concierto de Interpol?

Después de que en los últimos días se registraron altas temperaturas en la capital, incluso con cifras históricas el pasado lunes 14 y martes 15 de abril.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado se estima que la temperatura máxima en la CDMX será de entre los 28 y los 30 grados; sin embargo, se esperan intervalos de chubascos, es decir, lluvias que se pueden considerar como intensas en algunos puntos.

En el tema del viento que podría presentarse para ese día, será variable con velocidades que van de entre los 10 y 25 kilómetros por hora.

Se podrían presentar chubascos durante la presentación de la banda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué calles de la CDMX estarán cerradas por el concierto de Interpol?

Debido al concierto gratuito que ofrecerá la agrupación, el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama dio a conocer que se ejecutará el operativo interinstitucional que será montado con el fin de garantizar el correcto desarrollo del evento.

Para la presentación de la agrupación se prevé que se cierren algunas calles de la capital, por lo que para caminar en la zona cercana al Zócalo será necesario hacerlo a pie.

Las calles que permanecerán cerradas son: Pino Suárez, 5 de Mayo, Madero, 20 de Mayo, 16 de Septiembre, Venustiano Carranza, Moneda, República de Uruguay, Mesones y 5 de febrero, aunque existe la posibilidad de que el día del evento más calles se encuentren bloqueadas para los vehículos motorizados.

Sin embargo, a pesar de que no se podrá transitar con autos en varias calles de la capital, hay algunas vías alternas, las cuales son: Eje Central Lázaro Cárdenas, Eje 2 Oriente, Eje 3 Oriente Troncoso Francisco del Paso, Congreso de la Unión, Reforma, Circunvalación, La Viga, Fray Servando, Baja California y José María Izazaga.

Calles cerradas por el concierto de Interpol. | Ilustración: Jovany Pérez, Infobae México.

Acerca de Interpol

Interpol es una banda de rock alternativo formada en Nueva York en 1997. La agrupación está compuesta por Paul Banks (vocalista y guitarrista), Daniel Kessler (guitarrista y coros) y Sam Fogarino (baterista), tras la salida de Carlos Dengler (bajista y tecladista) en 2010. Desde sus inicios, Interpol destacó en la escena musical por su estilo sombrío y elegante, con influencias claras del post-punk y el indie rock.

El álbum debut de la banda, Turn on the Bright Lights (2002), fue aclamado por la crítica y se considera un hito del rock de principios del siglo XXI, estableciendo a Interpol como una de las bandas líderes del movimiento post-punk revival. Siguiendo su éxito inicial, lanzaron varios álbumes más, como Antics (2004) y Our Love to Admire (2007), que consolidaron su presencia en la industria musical tanto en Estados Unidos como internacionalmente.

A lo largo de su carrera, Interpol ha sido reconocida por su distintiva estética sonora y visual, así como por sus enigmáticas letras. Su música ha influenciado a numerosas bandas dentro del género alternativo y continúan siendo una fuerza relevante en el panorama musical contemporáneo, con tours internacionales y lanzamientos que mantienen su legado vivo.