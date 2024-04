Asegura Martí Batres que calidad del agua en la Benito Juárez se restableció; vecinos lo contradicen

Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que vecinos de la colonia Nápoles, en la alcaldía Benito Juárez, han asegurado que la calidad del agua en sus domicilios se ha restablecido luego de que hace un par de semanas comenzaran las denuncias de que estaba contaminada.

Fue a través de sus redes sociales que el mandatario capitalino señaló que el suministro de agua y su calidad ha regresado a la normalidad tras los trabajos de limpieza que llevaron a cabo distintas dependencias del Gobierno de la CDMX.

(X/@martibatres)

“Como lo hemos hecho desde el primer momento, seguiremos con la atención a la ciudadanía”, afirmó en un post publicado en su cuenta de X que iba acompañado de un video en donde vecinos aseguran que el agua está clara, limpia, sin viscosidad y aromas extraños.

Vecinos acusan montaje

Sin embargo, usuarios de redes sociales que aseguran ser vecinos de la demarcación afectada de inmediato salieron a desmentir dichas afirmaciones, señalando que todo es un montaje y que el agua sigue saliendo sucia o con aromas a algún tipo de combustible.

Los internautas señalaron que en el video subido por Batres ninguna persona es capaz de tomar el agua, lo que indicaría que ni siquiera es potable todavía. Indicaron que el único momento en el que se puede constatar que están en un lugar de la colonia Nápoles en ese video es a partir del segundo 0:21 y cortan la toma cuando va a sacar el agua al 0:28, por lo que cuestionaron si el video fue editado en su beneficio.

“Yo soy una de las afectadas. Vivo en la del Valle y esto es mentira. Sólo le vertieron algún tipo de dispersante al agua para que no huela “raro” no tenga otro tipo de color, sabor etc. pero el agua sigue estando contaminada”, se lee en un testimonio.

Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX, aseguró que el agua de la alcaldía Benito Juárez está comenzando a restablecerse. (X/@martibatres)

“En la col del valle sigue contaminada, mi filtro de agua Nikken la esponja blanca que es la que filtra cualquier componente y tierra, al verter el agua , la esponja queda color rosa por el aceite o combustible que aún trae”, dijo otra usuaria.

Otras personas también cuestionaron que aún no se hayan dado a conocer los análisis de laboratorio para saber con exactitud qué tipo de sustancia estaba presente en el agua contaminada: “¿De cuantos octanos es esa agua?”, dijeron unos con sátira.

Otro más le mostraron pruebas de que el agua ha causado repercusiones en la salud de muchas personas, causando lesiones en la piel y criticaron que el hecho de que el agua sea cristalina y no presente aromas no determina que ya no sigue contaminada.

Mientras que otro más criticaron su gestión para atender este tema de forma rápida pese a ser un problema de salud pública: “Después de intentar ocultarlo por semanas, hacerse el loco por otras y ya por fin que el desmadre se hizo público te pones una medalla por hacer lo mínimo que requiere tu trabajo, mantener un servicio básico como el agua”, dijo.

Testimonios de vecinos de la alcaldía de Benito Juárez. (Captura de pantalla)

Batres se lanza contra alcaldía BJ

Más temprano, Martí Batres acusó que la alcaldía Benito Juárez, actualmente a cargo de Jaime Mata, no estuvo presente durante la crisis del agua contaminada, aseverando que la responsabilidad de la atención recayó en el Gobierno capitalino.

La alcaldía, según sus palabras, no participó activamente en la gestión de la crisis, dejando en manos de la administración capitalina la implementación de medidas correctivas y de apoyo a los afectados.

Contrario a este enfoque, Mata ha señalado al Jefe de Gobierno como responsable de los perjuicios a la salud de los vecinos, aduciendo una negativa persistente a colaborar coordinadamente tanto con su administración como con la de Álvaro Obregón.

En respuesta a los señalamientos, Batres señaló la actuación de la alcaldía Iztapalapa como ejemplo de cooperación efectiva con el gobierno central en situaciones de crisis relacionadas con el suministro de agua potable o inundaciones, destacando su inmediata intervención y asistencia directa a la comunidad, incluida la limpieza de cisternas. Frente a esto, destacó la ausencia de acciones similares por parte de la alcaldía Benito Juárez, especialmente crítica en momentos de emergencia como el actual.

Por su parte, el alcalde Mata detalló que ha habido intentos formales por establecer un diálogo y coordinación con el Gobierno local, mostrando oficios que han sido ignorados, según indica, manteniendo a la población en un estado de riesgo sanitario ante la continua presencia de agua contaminada. Enfatizó que esta situación supera las soluciones temporales y requiere de una acción más efectiva para ser resuelta.