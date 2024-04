Eliminan cuentas en redes sociales por guerra sucia contra Morena, asegura Mario Delgado

El líder morenista anunció que cientas de cuentas que difunden mensajes contra Morena fueron eliminadas (X/@mario_delgado)

Mario Delgado, presidente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), anunció que la compañía Meta notificó al partido político sobre la eliminación de cientos de cuentas en redes sociales. El líder aseguró que la eliminación de perfiles fue en seguimiento a las denuncias por la guerra sucia contra la autodenominada Cuarta Transformación.

“Estas cuentas se bajaron de la red social por presentarse a sí mismas de manera engañosa y por aumentar la popularidad del contenido por medios artificiales. Ojalá que siente un buen precedente para impedir que sigan ocurriendo estas prácticas de manipulación durante el proceso electoral”, sostuvo.

En nombre de Morena, el político expresó su agradecimiento a la compañía dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp por su disposición a analizar las preocupaciones de la agrupación política en relación a la difusión de contenido engañoso contra los contendientes que competirán en las próximas elecciones del 2 de junio.

“Celebramos que estas cuentas ya estén desactivadas. Y agradecemos a Meta por haber respondido oportundamente. Con estas medidas contribuimos a que el proceso electoral sea libre y democrático”, expuso.

El líder guinda se acercó a la famosa marca para poder frenar las publicaciones que van contra la 4T. Foto: TW Mario Delgado

El líder de Morena agregó que durante la reunión en que fue notificado sobre la desactivación de cuentas hubo oportunidad de analizar los resultados de la investigación de la compañía con base en las pruebas presentadas.

“Fue una reunión muy productiva, en la que pudimos constatar los resultados de guerra sucia que presentamos hace unas semanas”, dijo.

Sumado a ello, informó que entregó a la empresa evidencia de nuevas cuentas en Facebook que se sumaron a la guerra sucia y del inusual crecimiento de perfiles en Instagram de políticos de la oposición. En respuesta, Meta se comprometió a analizar la información.

Conviene recordar que el pasado 19 de noviembre representantes de Morena se reunieron con el equipo de Meta y presentaron pruebas de la guerra sucia en redes sociales contra militantes del partido político. Esto luego de que Mario Delgado envió una carta a dicha empresa para advertir que las buenas prácticas de sus plataformas estaban siendo transgredidas por el uso de bots y cuentas falsas que propagan mensajes de odio.

TEPJF da revés a Morena en su denuncia por uso de bots

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la solicitud de Morena para implementar medidas adicionales en contra de la actividad de bots en las redes sociales que podrían afectar el desarrollo de las elecciones actuales.

TEPJF rechazó solicitud de Morena para controlar el uso de bots REUTERS/ Quetzalli Nicte-Ha

Esta resolución se dio luego de que Morena impugnara la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE), que previamente había desestimado una propuesta del partido para crear un protocolo que permitiera una colaboración entre las autoridades federales y las plataformas de redes sociales para detectar, prevenir y denunciar campañas difamatorias automatizadas.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña informó que la propuesta de Morena buscaba establecer un protocolo para enfrentar las campañas negativas impulsadas por bots en redes sociales, propuesta que fue confirmada como innecesaria por la Sala Superior, alineándose con el INE en que ya existen mecanismos eficaces para manejar acusaciones de difamación.

Así, los magistrados coincidieron con el INE en que los procedimientos en vigor son suficientes para manejar este tipo de situaciones y decidieron que Morena no había logrado demostrar la necesidad de activar un protocolo especial en contra de estas prácticas. Según el TEPJF, el partido no pudo explicar por qué los medios legales existentes para abordar la propaganda difamatoria no eran viables o suficientes, enfatizando que Morena solo resaltó la importancia de aprobar el protocolo sin justificar adecuadamente su petición.