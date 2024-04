“¿Cuál es el mito de Sísifo que fue mencionado por Marion Reimers en la eliminación del Barcelona de la Champions League?

Mito de Sísifo, mencionado por Marion Reimers en Max foto: X/@21chep

Todos los días se aprende algo nuevo, en todos los ámbitos, fue una noche de terror para Barcelona y una de gloria para el PSG, no obstante además del partido, las narraciones deportivas siempre nos dejan algo nuevo, tal fue el caso del partido de la vuelta de cuartos de final entre esos dos equipos titánicos, el cuál nuevamente dio mucho de que hablar por los comentarios de Marion Reimers, comentarista de MAX, una vez que Mbappé anotó su doblete para poner el último clavo en el ataúd del Barcelona.

“Decíamos que tenía que subir esa cuesta, pues ahora como el mito de Sísifo ha logrado superarlo porque tenía que subir esa roca una y otra vez hasta el tope de la montaña y se volvía a caer.”

No obstante aunque interesante su analogía respecto al esfuerzo no valorado, sus comentarios fueron considerados como fuera de lugar por la comunidad en X,quiénes consideran que está de más decir referencias filosóficas en una transmisión de un partido de futbol ya que no muchos entienden a que se refiere y por consiguiente busca atraer la atención de las audiencias exagerando acciones.

La comentarista mexicana fue blanco de críticas por sus comentarios durante el juego entre Real Madrid y Manchester City. Foto: Jovani Pérez

Previamente la periodista ha dado declaraciones que generan controversia, en el partido de Real Madrid contra el Manchester City comparó el duelo ofensivo-defensivo de Erling Haaland con el defensa alemán Antonio Rüdiger con el combate de Godzilla vs King Kong. Comentarios que fueron considerados como racistas aunque ella hizo la aclaración de que Kong era Haaland.

Para los pamboleros que no han asimilado el mito de Sísifo, nosotros lo explicaremos brevemente para que puedan entender la analogía de Marion Reimers la cuál no es coloquial ni tampoco común de escuchar

Mito de Sísifo

El mito de Sísifo es una de las narraciones más influyentes de la mitología griega, que aborda temáticas de esfuerzo inútil y castigo eterno. Según la leyenda, Sísifo fue fundador y rey de Éfira (posteriormente conocida como Corinto). Famoso por su astucia y por ser considerado el más astuto entre los mortales, Sísifo vivió una vida marcada tanto por sus engaños contra los dioses como por sus intentos de superar la muerte.

La historia más destacada en torno a Sísifo comienza cuando este traiciona a Zeus, el dios supremo del Olimpo, al revelar uno de sus amoríos a un río que fue afectado por la relación. Como castigo por su audacia y desafío, Zeus decide que Sísifo debe recibir un castigo en el inframundo por toda la eternidad.

El castigo asignado por los dioses consistía en empujar una enorme roca cuesta arriba por una ladera empinada. Sin embargo, cada vez que Sísifo lograba acercar la roca a la cima de la colina, una fuerza irresistible hacía que la roca rodara hacia abajo, obligándolo a comenzar su tarea desde cero. Este ciclo de esfuerzo sin recompensa y fracaso eterno está en el corazón del mito.

Esculturas del Partenón, Grecia (AP Foto/Matt Dunham, File)

Antes de su castigo eterno, Sísifo intentó engañar a la muerte en dos ocasiones. En la primera, engañó a Tánatos (la personificación de la muerte) encadenándolo, evitando así que la muerte se llevara a cualquier mortal durante un tiempo. Este acto provocó el desorden en el mundo natural hasta que Ares, el dios de la guerra, intervino, liberando a Tánatos y entregando a Sísifo a la muerte.

En su segundo intento por evitar su destino, Sísifo logró engañar a Perséfone, reina del inframundo, para que le permitiera regresar al mundo de los vivos bajo el pretexto de resolver una disputa, consiguiendo así un breve respiro antes de que finalmente fuera capturado y llevado al inframundo para recibir su castigo.

El mito de Sísifo es una reflexión sobre los límites de la astucia humana y la inevitabilidad del destino. La futilidad de sus esfuerzos y su eterno castigo han resonado a través de los siglos como una metáfora de la lucha humana contra las vicisitudes de la vida y la búsqueda de significado en un universo que a menudo parece indiferente a nuestras tribulaciones.

Filósofos y pensadores a lo largo de la historia han encontrado en el mito de Sísifo una rica fuente de inspiración y análisis. Quizás el más famoso sea Albert Camus, quien en su ensayo “El mito de Sísifo” interpreta la historia como una alegoría de la resistencia humana frente al absurdo de la existencia. Para Camus, el esfuerzo y la persistencia de Sísifo, a pesar de la falta de esperanza y la certeza del fracaso, representan una rebelión contra la falta de lógica de la vida, hallando en la lucha misma un sentido de liberación.

El mito de Sísifo nos invita a reflexionar sobre la condición humana, el significado del trabajo, la existencia y la aceptación del destino. La imagen de Sísifo luchando eternamente, empujando su roca cuesta arriba solo para verla caer nuevamente, se ha convertido en un símbolo poderoso del esfuerzo humano en su búsqueda incansable por alcanzar la cima, a pesar de las adversidades y la inevitable desilusión que puede acompañar a nuestros más fervientes esfuerzos.