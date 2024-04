Tras quinto divorcio, Laura Flores le prometió a sus hijos que “no volverá a entrar otro hombre”

Flores no está cerrada a encontrar el amor (Foto: @LauraFloresMx)

Laura Flores tomó recientemente la decisión de poner fin a su quinto matrimonio con Matthew Flannery, tras cuatro años de unión.

Este hecho marca un momento significativo en la vida de la destacada actriz de Televisa, quien a sus 60 años, comunicó a través de una publicación en Instagram que había llegado a esta decisión por mutuo acuerdo con Flannery.

La actriz explicó que la salud de Matthew, agravada por problemas inmunológicos que han debilitado sus defensas, jugó un papel crucial en esta decisión.

“Amigos, por este medio les participo que desde hace algunos meses Matthew y yo nos hemos divorciado (...) llegamos a esta triste decisión por mutuo acuerdo”, expresó Flores en el comunicado que compartió con sus seguidores en mayo de 2023, subrayando la naturaleza amistosa de esta separación.

La famosa se ha casado en cinco ocasiones (Foto Instagram: @laurafloresmx)

Además, en una entrevista concedida al programa de YouTube de Matilde Obregón, Flores profundizó sobre los desafíos que enfrentó la pareja, mencionando que “Matthew es súper lindo (...) es un gran ser humano, se enfermó, tiene muchos problemas de salud, se enfermó muchas veces, muchos eventos de enfermedad (...) Matthew tiene un problema inmunológico que sus defensas no están tan bien, es una persona con mucha fragilidad en su salud y eso llega a alterar de forma muy fuerte la vida cotidiana y esto fue el detonante”.

Laura Flores, quien posee una extensa y variada trayectoria artística, también reveló durante la entrevista con Obregón su deseo de dedicarse de lleno a sus hijos, poniendo en pausa la idea de volver a casarse.

La protagonista de telenovelas como El alma no tiene color relató un emotivo momento con su hijo mayor, Patricio, quien tras la partida de Matthew, recordó la importancia de la unión familiar y le hizo prometer que no permitiría que otra persona se mudara a su hogar.

Con Matthew Flannery vivió una relación de cuatro años (Foto: Instagram/@laurafloresmx)

“Patricio llegó y nos abrazó a mí y a sus otros dos hermanos y nos dijo ‘no estamos solos, nos tenemos los unos a los otros y yo también puedo ser el hombre de la casa’”.

“Hicimos un pacto y me dijo él: ‘mamá, que no entre nadie más a la casa’, y le dije: ‘tienes razón mi amor, que no entre nadie más a la casa’, eso no significa que no pueda tener yo una relación, no fue un castigo, una imposición, es algo natural que te piden unos adolescentes que no quisieran volver a ajustarse a una persona y tienen razón, yo tampoco quiero”, comentó.

Los cinco ex esposos de Laura Flores

La vida amorosa de Laura Flores ha sido muy pública y polémica a lo largo de los años. Antes de su matrimonio con Flannery, estuvo casada en cuatro ocasiones.

Su primer esposo fue el compositor uruguayo Sergio Fachelli, con quien vivió episodios de violencia y se casó en un intento por escapar del control de su padre.

Así anunció la actriz su divorcio de Flannery (Foto: Instagram/@laurafloresmx)

Su segundo marido fue el cirujano plástico Miguel Ángel Durán, un matrimonio que finalizó rápidamente al descubrir que Durán ya estaba casado.

José Ramón Diez, padre de dos de sus hijos, fue su tercer esposo, con quien compartió más de una década, a pesar de las decepciones y desafíos en su deseo común de ser padres.

Su cuarto matrimonio, con el ingeniero Eduardo Fonseca, apenas duró cinco meses, debido a la dificultad de Fonseca para integrarse con los hijos de Flores.

La actriz siempre ha sido abierta respecto a su vida personal, compartiendo sus experiencias y aprendizajes con el público. En sus matrimonios, Flores favoreció la estabilidad de su hogar y de sus hijos, optando por que sus parejas se mudaran a su casa en lugar de al revés. Sin embargo, tras su reciente divorcio, ha dejado en claro su intención de priorizar su vida familiar y profesional por encima de su vida amorosa, una decisión que resuena con muchos de sus seguidores.