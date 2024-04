Papá de Pedro Fernández reapareció para pedirle perdón por abandonarlo de niño: “Escúchame personalmente”

El cantante destapó recientemente que sintió soledad en su niñez (Foto: TikTok)

En el panorama de la música regional mexicana, Pedro Fernández se destaca como una de las figuras más emblemáticas y duraderas, cuya carrera se inició a la tierna edad de 7 años.

Recientemente, el cantante de El Aventurero compartió recuerdos de su niñez y los desafíos que enfrentó, en una entrevista con Pati Chapoy, donde destacó sentimientos de abandono que experimentó siendo muy joven.

Su historia se complica aún más con la reaparición de su padre, José Luis Cuevas, quien le extendió una disculpa pública a través de las redes sociales, lamentando el desapego que su hijo sintió durante esos años críticos, cuando triunfaba con temas como La de la mochila azul.

El inicio de la carrera de Fernández fue notable, siendo descubierto por la leyenda Vicente Fernández, y poco después, su abuelo asumió el rol de mánager, una decisión influenciada por la dinámica familiar y las responsabilidades que requerían la atención de sus padres hacia sus otros hijos.

El tema "La de la mochila azul" fue la carta de presentación del artista que fue descubierto por Vicente Fernández (Foto: Archivo)

Este cambio marcó el inicio de una jornada solitaria para Pedro Fernández, quien por necesidades de su carrera artística, viajó solo a una edad muy temprana, acompañado únicamente por su mánager anterior, conocida como ‘La Chucha’ Rodríguez.

“Viajé mucho con ella, esta fue una parte que hoy trato de entender y no logro entenderla porque me costaría mucho trabajo pensar que yo puedo soltar a un hijo a los 8 o 9 años solo”, confesó Fernández, expresando la dificultad de concebir cómo fue posible que sus padres le permitieran viajar solo siendo tan joven.

“Eso fue lo que sucedió, gracias a Dios me encontré con personas decentes y gente que me quiso y me cuidaron, incluyendo a mis compañeros del medio artístico que estuvieron muy atentos, los adultos eran niños conmigo y al mismo tiempo muy cuidadosos de lo que hacían y decían y eso me ayudó muchísimo”, reflexionó Fernández sobre los individuos que conoció durante sus viajes en la industria del espectáculo, subrayando el apoyo y el cuidado que recibió de sus compañeros y otros adultos en el medio.

El cantante se presentará próximamente en la CDMX (Captura)

Este apoyo fue crucial durante un viaje particularmente desafiante a España, donde, a pesar del éxito de su primer disco, las noches se tornaban insoportablemente solitarias y difíciles para él:

“Fue muy complicado, estuve 15 días y se me hicieron 100 años, lo hizo fácil el cariño y lo que pasaba con mi primer disco (...) pero las noches eran terribles”.

La ausencia de una figura paternal presente durante estos momentos formó parte de su narrativa de vida, tal es así que el cantante de hoy 54 años no sostiene ninguna relación con su padre, quien tras las declaraciones de Pedro lanzó un mensaje en su cuenta de TikTok.

Papá de Pedro Fernández le ruega por un reencuentro

José Luis Cuevas, papá del artista, emergió con un mensaje de arrepentimiento y deseos de reconciliación. “Aquí estamos, me arrepiento y espero que un día estas palabras o este video, te mueva o te acaricie un poquito el corazón”, expresó Cuevas, manifestando el dolor y la esperanza de forjar una conexión con su hijo.

José Luis Cuevas se dice arrepentido Crédito: TikTok@pepecuevasoficial

El hombre, visiblemente arrepentido suplicó por un reencuento con su hijo, a quien no ve desde hace varios años.

“De verdad me siento muy mal de haber oído esto y me doy cuenta que te sentiste muy abandonado en aquellos años, son errores que cometemos, este fue uno de los míos y la verdad te sentiste muy abandonado y eso lo llevo siempre en mi corazón”.

“(Que) me des la oportunidad de un día poder hablar personalmente hijo, porque me duele, me ha dolido y me seguirá doliendo y si tú estás de acuerdo de escucharme un día personalmente qué bueno, aquí estoy para ti, ojalá que en tu corazón esté eso y me perdones, cuídate mucho, que Dios te cobije”, señaló el hombre.

La entrevista con Chapoy también reveló que Fernández tiene escaso conocimiento sobre las actividades profesionales de su padre, lo único que mencionó es que en ocasiones ayudaba en talleres mecánicos.