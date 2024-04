Grettell Valdez preocupa a sus fans tras fuerte infección; éste es su estado de salud hoy 16 de abril

(IG grettellv)

Grettell Valdez causó preocupación entre sus fans después de que dio a conocer que contrajo una fuerte infección que la puso en una situación preocupante de salud.

Fue a través de sus redes sociales donde enseñó que le estaban colocando suero intravenoso. Además, mostró que también tenía que tomar algunos medicamentos.

“Odio estar enferma, este virus me está matando”, fue lo primero que colocó el pasado 15 de abril.

Ante la confusión generada, algunas horas después, la actriz subió más videos detallando que estaba estable, pero aseguró que no la había pasado muy bien.

“Gracias por todos su mensajes, juro que me encantaría contestar, pero no puedo. Los amo, les mando muchos besos, ya les puse como estoy, estoy mejor que nunca”, detalló.

(Captura: @grettellv/Instagram)

¿Qué le pasó a Grettell Valdez?

Desde su cuenta, Grettell ahondó en cómo se encontraba y detalló qué tipo de infección le diagnosticaron

“No saben el fin de semana que pasé, confirmamos salmonella con los estudios que me hicieron, tuve que acelerar el proceso vía intravenoso, no pude moverme, no pude ni llegar al hospital, tuvo que venir mi doctor”, dijo en primera instancia.

La actriz ahondó en que poco a poco se iba recuperando y que contaba con atención médica adecuada.

“Me choca enfermarme, hice todo esto para poder llegar a grabar... gracias por sus mensajes... estoy ahorita mejor que nunca”, puntualizó.

¿Qué es salmonella?

La salmonella es una enfermedad bacteriana común que afecta el tubo intestinal. Esta bacteria vive en los intestinos de animales o humanos y se expulsa mediante las heces. La principal forma de contagio en humanos es a través de agua o alimentos contaminados.

Algunas personas infectadas no presentan síntomas, pero la mayoría experimenta diarrea, fiebre y calambres abdominales dentro de las 8 a 72 horas siguientes a la exposición. Las personas sanas se recuperan en unos pocos días o una semana sin tratamiento específico. Sin embargo, la diarrea puede causar deshidratación grave y requerir atención médica. En casos raros, la infección puede propagarse a otras áreas del cuerpo y poner en riesgo la vida.

Los síntomas de la infección por salmonella incluyen diarrea, cólicos estomacales, fiebre, náuseas, vómitos, escalofríos, dolor de cabeza y sangre en las heces. Estos síntomas suelen durar de unos pocos días a una semana, pero la diarrea puede persistir hasta 10 días.

El riesgo de contraer la infección por salmonella es mayor en personas que tienen contacto con animales, viajan a países con sistemas de saneamiento deficientes o tienen problemas de salud que debilitan su sistema inmunitario. El diagnóstico se realiza generalmente según los signos y síntomas, y el tratamiento se centra en prevenir la deshidratación con una ingesta adecuada de líquidos y electrolitos.

En casos graves, se pueden recetar antibióticos para matar la bacteria, pero generalmente no se recomienda su uso, ya que pueden prolongar la eliminación de la bacteria y aumentar el riesgo de reinfección. Es importante buscar atención médica si la infección dura más de unos pocos días, está asociada con fiebre alta o sangre en las heces, o si causa signos de deshidratación.