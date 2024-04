Estos eran los platillos favoritos de Arturo Beltrán Leyva

Arturo Beltrán Leyva es conocido por haber sostenido una guerra con su primo, Joaquín 'El Chapo' Guzmán. (Crédito: Archivo)

El tráfico de narcóticos, el blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas no solo dejan cuantiosas cantidades de dinero que los narcotraficantes aprovechan para comprar fastuosas casas y elegantes automóviles. Entre los lujos que los líderes de cárteles de drogas gozan se encuentran platillos extravagantes que, en la mayoría de las ocasiones, son preparados con carne de animales salvajes o exóticos.

Por ejemplo, uno de los capos conocido por haber aprovechado sus ganancias irregulares en la preparación de platos exóticos que no pueden ser encontrados en México―por lo menos no de manera legal― fue Arturo Beltrán Leyva, alias ‘El Botas’.

Según los datos disponibles, el líder más reconocido del Cártel de los Beltrán Leyva, enemigo del Cártel de Sinaloa, tenía preferencia por la gastronomía y comida de rancho, pero especialmente por aquellos platillos que incluyeran carne. Si era exótica, mejor; o por lo menos así lo dio a conocer el chef sinaloense Nacho Reyes, propietario del restaurante Trapiche Bistro.

Fue a finales de 2023 cuando el experto culinario reveló que, durante el tiempo que trabajó para el poderoso capo, se enfrentó al reto de preparar platillos con carne de jirafa, elefante, cocodrilo y hasta de xoloitzcuintle.

“A él le gustaban las cosas extravagantes. Yo comí con él chango, ratas de campo, escamoles”, declaró durante su participación en el podcast Vi_viendo.

Arturo Beltrán Leyva, líder del Cártel de los Beltrán Leyva. (Crédito: Archivo)

Carne wagyu, una de las preferidas de Arturo Beltrán Leyva

De acuerdo con el chef Nacho Reyes, ‘El Botas’ nunca escatimó recursos para la preparación de platillos exóticos. Prueba de ello fue su gusto por la carne wagyu, proveniente de una raza bovina originaria de Japón.

Su consumo era tan frecuente que contaban con una bodega de al menos 300 kilos de ella; aun cuando cada kilogramo valía 300 dólares en ese entonces.

“Cuando yo la mandaba a traer no había un tratado cárnico entre Japón y México. (Entonces) una persona de México me la mandaba vía Japón, Australia, San Diego y la metía de contrabando; pieza por pieza. (...) Yo le puedo recordar que la última vez que festejé en Culiacán una fiesta fue con carne de corte wagyu y langosta que me regalaron”, recordó.

Un pedazo de la carneque emula el corte del filete wagyu. Foto: Jorge Silva / Reuters

Por otra parte, destaca que Nacho Reyes viajó en varios ocasiones a Nueva York, Estados Unidos, por orden del capo. Esto con el objetivo de que probara gastronomía distinta a la mexicana.

“A mí me mandaba a Nueva York: vaya y coma en tal parte y quiero que venga y me lo prepare usted”, recordó.

¿Qué pasó con Arturo Beltrán Leyva?

Arturo Beltrán Leyva falleció el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, Morelos, durante un enfrentamiento con elementos de la Armada de México.

De acuerdo con datos de Departamento de Estado de EEUU, el capo vio la luz por primera vez en Badiraguato, Sinaloa, el 27 de septiembre de 1961. Sin embargo, su fecha de nacimiento más reconocida es el 5 de febrero de 1958, por lo que murió a la edad de 51 años.

‘El Barbas’ inició en el negocio de las drogas internacional tras unirse a las filas de Amado Carillo Fuentes, alias ‘El Señor de los Cielos’. Años más tarde, junto a sus hermanos, se unió a Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en el Cártel de Sinaloa.

En 2008, tras la detención de su hermano Alfredo Beltrán Leyva, alias ‘El Mochomo’, Arturo rompió relaciones con el también conocido Cártel del Pacífico, le declaró la guerra a ‘El Chapo’ y creó su propia organización criminal junto al resto de sus hermanos: Carlos y Héctor.

La caída de los Beltrán Leyva ha trazado una ruta de sangre en el país (Fotoarte: Infobae/Jovani Silva)

Según refieren documentos judiciales del país de las barras y estrellas, durante su tiempo de operación los Beltrán Leyva produjeron y traficaron cocaína, marihuana, heroína y metanfetamina.

Asimismo, fueron acusados de controlar empresas involucradas en transporte aéreo, vehículos, venta minorista de productos electrónicos, importación/exportación de productos de salud, consultoría empresarial y servicios de hotelería.