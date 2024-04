Así fue como vecinos de Coyoacán intentaron salvar a los pasajeros del helicóptero que se desplomó en CDMX: “No la van a hacer”

Vecinos de Coyoacán intentaron ayudar a la tripulación que viajaba en el helicóptero que se desplomó en la Ciudad de México.

La tarde del domingo 14 de abril se registró la caída de un helicóptero en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México. A través de redes sociales comenzaron a difundirse videos del momento previo al desplome de la aeronave y de los vecinos que se acercaron hasta la zona para intentar socorrer a la tripulación.

Tras el incidente, en redes sociales se difundió un video del momento en que, un grupo de personas intenta socorrer a los accidentados. En la grabación se logra apreciar que la aeronave cayó al interior de un taller mecánico, donde se localizan algunas unidades del transporte público de la ciudad.

Al fondo del espacio, se logra apreciar cómo arde la aeronave que se estrelló, antes de que llegaran los elementos del cuerpo de emergencias, algunos vecinos se acercaron al lugar; quienes confirmaban que los tripulantes habían muerto y otros intentaron aventurarse a ayudar a posibles sobrevivientes.

ALFRED DAVIES / AFP

Sin embargo, por el estruendo de los hechos, los vecinos piden no acercarse. “No, se mataron”; “No la van a hacer eh”; “Quiten el camión mejor si pueden, no vaya a traer gas y vaya”; “No, güey, hazte para acá, güey”, son algunos de los comentarios que se escuchan en el video mientras de fondo suena una sirena de alguna patrulla.

Un helicóptero privado se desplomó en un lote ubicado en la alcaldía Coyoacán, hay 3 muertos confirmados. Crédito: X/ @azucenau

SSC confirma muerte de la tripulación

El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, compartió a través de su cuenta de X, antes Twitter, actualizaciones de los hechos ocurridos ayer. En primera instancia, confirmó el desplome de la aeronave y descartó que se tratara de un helicóptero perteneciente a la dependencia.

Asimismo, fue hasta las 19:00 horas que Vázquez Camacho confirmó el deceso de tres personas las cuales viajaban en la aeronave.

“Me encuentro en @AlcaldiaCoy, donde una aeronave particular se desplomó. Al momento se confirma que 3 personas perdieron la vida. La población no está en riesgo, ni corren peligro las viviendas aledañas”, escribió en su cuenta de X.

(Foto: X/@Mariana41086867)

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que inició una investigación por la caída del helicóptero en Coyoacán, por ello fue que personal de Investigación Territorial, de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, arribaron hasta el lugar de los hechos.