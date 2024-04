Peregrinos mexicanos captan en VIDEO el ataque de Irán contra Israel: “Ya sonaron las alarmas, está temblando”

Los mexicanos están lejos de la zona de riesgo pero esperan volver pronto a casa. Foto: Facebook/Monitor Sur

A poco más de un día de que comenzaran las hostilidades en Medio Oriente, muchos ciudadanos de varios países buscan regresar a sus hogares ante el temor de que los ataques se intensifiquen. Tal es el caso de un grupo de al menos 50 peregrinos mexicanos que se encuentran en Israel y que vivieron en carne propio el inicio de los bombardeos con drones iraníes sobre territorio israel.

Una fiel mexicana llamada Marlene Pimentel, se encuentra acompañada de al menos otros 50 connacionales y dos sacerdotes en Tierra Santa y grabó el momento exacto en que se encendieron las alarmas en Israel y comenzó el ataque de Irán; el video dura poco más de dos minutos y se lo envió a sus conocidos y medios locales para que lo difundieran.

“Hermana, venga usted a ver esto. Empezó el ataque. Estamos en medio de un ataque. Mire, ya sonaron las alarmas (por) el bombardeo. Allá afuera está la Policía, ¿ya la vio? Asusta, retumbó ahorita, mire (...) Ah, caray, está temblando”, se le escucha decir a Marlene mientras graba cómo caen los proyectiles iluminando el cielo y de fondo, en efecto, se oyen las alarmas que avisan del ataque.

El grupo Peregrinos México, que es con quienes viajan los connacionales a Tierra Santa, emitieron un breve corte informativo en su cuenta de Facebook en el que afirman que todos los viajeros se encuentran a salvo, “ustedes probablemente ya hayan visto los videos en redes sociales, que hubo un ataque que fue dirigido por Irán hacia Israel. Acabamos de tener una reunión con los peregrinos, ellos se encuentran desayunando y yo creo que personalmente se comunicarán con sus familiares para hacerles saber cómo se encuentran”, afirmó Erick García, director de la agencia Smartravel.

García confirmó que afortunadamente todos los mexicanos se encuentran bien y que no se ha registrado ningún incidente con los miembros de la peregrinación ya que se encuentran lejos de la zona donde ocurrió el ataque masivo con drones iraníes. A su vez, Khader Alsadi, filial de la agencia en Belén, dijo en el video que todos los viajeros están tranquilos, aunque explicó que en caso de que el grupo requiera apoyo ante los ataques, la empresa está en la disposición de brindales hospedaje, transporte y asistencia.

“Los peregrinos tienen la libertad y apoyo de que si quisieran que les apoyemos para regresar a México, totalmente libre, si quieren quedarse en el hotel para mayor tranquilidad, también totalmente libre”, agregó Erick García.

¿Qué dijo el gobierno de México sobre los ataques?

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la guerra es algo irracional e hizo un llamado a que el conflicto no escale más en Medio Oriente, pues se trata de un acto irracional que no beneficia a nadie y no trae más que sufrimiento y muerte. “Apoyemos la paz y la fraternidad universal. No debe entrar en desuso la máxima de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la guerra”, dijo en redes sociales.

A su vez, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que hay poco más de mil mexicanos viviendo en Israel, Irán y Jordania, de los cuales casi 900 son residentes y el resto se encuentra de viaje. La dependencia ofreció una línea telefónica de apoyo para los connacionales que requieran de asistencia no sólo de la Embajada del país atacado, sino también las de Irán, Jordania y Líbano. Para Israel, los ciudadanos pueden llamar al 054-316-6717; en Irán, el número disponible es (+98) 9121224463; quienes estén en Jordania tienen a su disposición el (+962) 77 800 0494; y para aquellos en Líbano, el contacto es 03 044 598.