Paro nacional de la CNTE 15 de abril: horario y ruta de la marcha en CDMX

En los últimos meses, se han intensificado las protestas de la coordinadora. Foto: Facebook/Avelino MTz

Pese a que después de tres años se restableció el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los maestros adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en todo el país alistan un paro nacional y una marcha en la Ciudad de México para este lunes 15 de abril.

Se trata de un nuevo intento porque su pliego petitorio sea atendido por el mandatario y la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyas demandas son:

La abrogación total de la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto, petición que AMLO les prometió analizar y dar seguimiento

Aumento salarial al sueldo base , ya que en muchos casos no ha aplicado el decreto presidencial del pasado 15 de mayo, cuando AMLO ordenó que ningún docente gane menos de 16 mil pesos mensuales

Estabilidad laboral y reinstalación de los maestros cesados tras protestas en la administración de Enrique Peña Nieto

Abrogación de la Ley del ISSSTE , sin Afores ni UMAs ( régimen solidario de pensiones )

Basificación de los maestros interinos

La reinstalación de las mesas de diálogo con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como el esclarecimiento del asesinato del estudiante Yanqui Kothan Gómez

Los docentes de la CNTE explicaron en redes sociales explicaron que estas demandas no son nuevas, sino que el presidente las tiene desde que inició su sexenio; no obstante, no han sido atendidas y por ello en los últimos meses han intensificado sus protestas ante el próximo cambio de gobierno federal. A pesar de que se restituyeron las mesas de diálogo con el presidente el pasado 1 de abril, éste le dijo a los dirigentes que por cuestiones de tiempo, ya no podría eliminar la llamada Reforma Educativa de Peña Nieto.

Luego, tres días después del encuentro, la CNTE expresó su molestia porque en una conferencia matutina el mandatario dijo que ya estaban resueltos los problemas del magisterio, por lo que le pidieron no usar ese espacio público para hacer públicas las negociaciones que mantienen.

Se espera que a la protesta se unan maestros de todas las secciones de la CNTE en el país. Foto: Josué Navas/Infobae México

Horario y ruta de la marcha de la CNTE

Los profesores de la CNTE anunciaron que suspenderán clases este lunes, lo que dejará sin clases a millones de alumnos de educación básica; es importante recordar que el último paro de labores fue el pasado viernes 26 de enero, sin embargo, ese día no hubo estudiantes afectados, ya que la protesta se dio en el marco de la primera reunión de Consejo Técnico Escolar (STE) de 2024. Mientras que el más reciente plantón fue el 1 de abril a las afueras de Palacio Nacional, cuando sus representantes se reunieron con AMLO.

“¡Todos al paro-marcha nacional! ¡Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden! ¡Unid@s y organizad@s venceremos!”, se puede leer en la convocatoria que circula en redes sociales desde hace algunas semanas.

De acuerdo con la misma, los maestros hicieron un llamado para concentrarse antes de las 09:00 horas de este 15 de abril en el Ángel de la Independencia, ubicado en Paseo de la Reforma. A esa hora se prevé que los contingentes, tanto de maestros activos como de jubilados, avance por dicha vialidad hasta avenida Juárez, luego giren en Eje Central para tomar 5 de mayo hasta llegar Zócalo de la Ciudad de México, para ahí llevar a cabo un plantón frente a Palacio Nacional.