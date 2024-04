Ariana Grande es acusada de copiar esta canción de Luis Miguel

Ambos cantantes tienen un tema musical muy parecido (Archivo)

Ariana Grande, una de las estrellas del pop más queridas de los últimos tiempos, estrenó su nuevo álbum Eternal Sunshine, obtenido aprobación por parte de sus fans más leales. El disco ya ha tenido algunos éxitos como Yes, and? y we can’t be friends (wait for your love), y se mantiene en buenos lugares en las listas de lo más escuchado.

Sin embargo, apenas los mexicanos escucharon los nuevos temas musicales de Eternal Sunshine notaron que una de las canciones tiene un gran parecido a un mega éxito de la actual estrella mexicana más importante de la música: Luis Miguel.

La canción en cuestión de Ariana Grande es Don’t Wanna Break Up Again y tiene acordes muy parecido al tema Dame, uno de los himnos indiscutibles de El Sol de México. El parecido entre ambas canciones fue ampliamente comentado en redes sociales, tanto por fans de Luis Miguel como seguidores de la cantante estadounidense.

Ariana Grande está teniendo un nuevo pico en su carrera. REUTERS/Mario Anzuoni

Pero esta no es la única curiosidad que une a Ariana Grande con Luis Miguel. Debido a su voz, la intérprete de Side to side ha sido continuamente comparada con la mega estrella Mariah Carey, a tal punto que terminaron colaborando en un remix de Yes, and?, el single líder de Eternal Sunshine.

Mariah Carey, como recordamos, es ex pareja sentimental de Luis Miguel. La relación fue una de las más mediáticas y comentadas de finales de los años 90. Iniciaron su noviazgo alrededor de 1998, convirtiéndose en una pareja de alto perfil dadas sus exitosas carreras internacionales; él, como uno de los cantantes más importantes de Latinoamérica, y ella, como una destacada estrella del pop en Estados Unidos.

Durante su relación, que duró aproximadamente tres años hasta su ruptura en el 2001, Luis Miguel y Mariah Carey mantuvieron su romance con un grado significativo de privacidad, a pesar del constante asedio por parte de la prensa. No obstante, ocasionalmente se les veía juntos en vacaciones o eventos, lo que alimentaba el interés público y la especulación sobre su relación.

La vida sentimental de Luis Miguel

Luis Miguel y su historial del amor (Reuters)

Entre las relaciones más conocidas de El Sol de México encuentra la que tuvo con la actriz y cantante Mariah Carey a finales de los años 90, siendo esta una de las más mediáticas. Otro romance notable fue con la actriz y presentadora Aracely Arámbula, con quien tuvo dos hijos, Miguel y Daniel, nacidos en 2007 y 2008, respectivamente. Esta relación fue significativa en la vida del cantante, pues marcó su transición a la paternidad.

También se le ha relacionado con personalidades como Stephanie Salas, con quien tiene una hija, Michelle Salas, nacida en 1989. Aunque la relación con Salas y el reconocimiento de su hija no se dieron de manera pública hasta años después. Su nombre ha estado vinculado con muchas otras figuras del mundo del espectáculo, entre ellas, la actriz Sofía Vergara, la modelo y presentadora Daisy Fuentes, con quien tuvo una relación intermitente a lo largo de los años, y la actriz Myrka Dellanos, entre otras.

A pesar de los numerosos romances atribuidos a Luis Miguel, el cantante ha procurado mantener esos aspectos de su vida en privado, compartiendo poco sobre sus relaciones sentimentales. Esto ha alimentado un aura de misterio en torno a su figura, manteniendo el interés del público y los medios en su vida personal.

Actualmente, el intérprete de Ahora te puedes marchar está enamorado de Paloma Cuevas, y aunque mantiene su relación lo más privada posible, es de carácter público el intenso amor que sienten uno por el otro.