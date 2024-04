Yahir felicita a su hijo Tristán por su cumpleaños tras meses sin hablarse: “Estás en mis pensamientos”

Yahir presentó a su hijo por primera vez al público cuando estaba en La Academia. (Instagram: @yahirmusic)

Yahir y Tristán se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales durante la segunda semana de abril por nueva información sobre su relación familiar. El exparticipante de ‘La Academia’ confesó que internó a su hijo en cinco centros de rehabilitación para enfrentar su adicción a las drogas y el joven negó su supuesto romance con Carlos Rivera, así como que estaría viviendo en la calle.

En medio del escándalo, el intérprete de ‘Contigo sí' reapareció en su cuenta oficial de Instagram este sábado 13 de abril para compartir un conmovedor pensamiento en honor a tres familiares, entre quienes destaca su hijo Tristán.

“Este día siempre ha sido especial para mí.. ahora un día de nostalgia. De recuerdos... Mi abuelo estaría cumpliendo 98, mi abuela 92, Tristán hoy está cumpliendo 26 .. Y mis abuelos de casados cumplirían 72 añotes. Siempre están en mis pensamientos, pero hoy alm”.

De esta manera, Yahir dedicó estas tiernas palabras a su hijo pese a que llevan aproximadamente un año sin dirigirse la palabra, según contó el joven en una entrevista que concedió para el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante.

“Todo pasa por algo, estoy agarrando lo mejor de esto, él me está convirtiendo en un hombre inconscientemente, pero le doy más merito a mi esfuerzo. Igual yo podría quejarme y ser un junior, pero a mí eso de pedir dinero no me late para nada, a mí me gusta chambear”, confesó Tristán.

Yahir enriqueció su publicación de Instagram con varias fotografías de su baúl de recuerdos; en la primera aparece con sus dos hijos y su abuelita en una aparente fiesta, en otra se ve a su abuelo y la última es una selfie con Tristán en un avión.

Famosos respaldan a Yahir

Varias personalidades del medio artístico nacional que se encontraron con la publicación de Yahir en Instagram no dudaron en externarle su apoyo por el duro momento que vive con su hijo.

Andrea Legarreta: “Eres un gran ser humano… Te abrazo fuerte con muchísimo cariño querido Yahir!! Deseo que llegue la paz que merecen!!”.

Isabel Lascuráin: “Que bellas coincidencia, te quieroooooo!!!”

Wendolee: “Te quiero muchísimo carnalito y me duele cualquier cosa que les pase, deseo que encuentres paz en el amor que te rodea que es mucho y Dios hará su parte, Ten Fe. Te ama sinceramente W”.

Mayra Rojas: “Te quiero harto y te admiro más!!! Se lo que has luchado y el amor que te lleva y te vacía el alma!!! Sigue así!!”.