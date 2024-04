‘Soy Cuatro Letras’, el narcocorrido de Los Alegres del Barranco por encargo de ‘El Doble R’, miembro del CJNG

El narcocorrido por encargo de 'El Doble R' integrante del CJNG

Ricardo Ruiz Velasco, alias ‘El Doble‘, ‘El Tripa’ o ‘El Tripas’, ha sido identificado por el Gobierno de México como una figura clave dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ocupando la posición de líder regional del grupo delictivo en estados estratégicos para la organización.

Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí, son algunas de las entidades que se encuentra bajo su mando, donde se encargan de las actividades de narcomenudeo, así como el trasiego de enervantes.

Su presencia en estas áreas subraya la expansión territorial y el refuerzo de operaciones del CJNG en el país, enfrentándose directamente a organizaciones rivales como La Familia Michoacana.

El grupo musical, Los Alegres del Barranco, se inspiraron en su carrera criminal para componerle un tema, en el que relatan como fueron sus inicios, así como su actualidad dentro de la organización de las cuatro letras.

“Mucho he pasado, y no olvido de cosas malas y buenas, que me han marcado, hubo de todo cuando abajo me encontré, y aunque he cambiado, mi distintivo siempre ha sido la humildad, y mayor rasgo”, comienza la canción.

Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho' Crédito: Univisión | DEA

Ruiz Velasco en la canción siempre se coloca como una persona leal a los líderes del grupo jalisciense, quienes son la familia de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, así como Juan Carlos Valencia González, el hijastro del jefe, quien podría ser su sucesor, el día que falte.

“Suenan dos letras, dos consonantes que son quienes clave dan, y soy de guerra, tengo principios que mi padre me inculcó, soy cuatro letras, soy ‘Doble R’, por si quieren preguntar, es la respuesta”, sigue la melodía.

En este fragmento de la melodía habla de su devoción, la cual es hacia San Judas Tadeo, el santo al que la mayoría de narcotraficantes se encomiendan, además de asegurar que siempre se ha mantenido humilde a pesar de los cambios en su vida con las ganancias en el crimen organizado.

“Mi san Juditas me ha brindado protección, en tantas vueltas, que a mis muchachos debo sus vidas cuidar, esa es mi meta, soy ‘Doble R’ y aunque bastante logré, no despego los pies de la tierra”, continúa la canción.

(Foto: Especial)

Al final de la canción los autores hablan de ‘El Mencho’, así como Rubén Oseguera González ‘El Menchito’, este último aprehendido en 2015 y extraditado a Estados Unidos.

Para cerrar la melodía, ‘El Doble R’, presume su orgullo de pertenecer a la organización criminal más poderosa de México, la cual tiene el control de la mayoría de estados.

“Para don Mencho y a su hijo la lealtad, será eterna, que los cincuenta cuernos y RPGs, están que tientan, con una alerta basta para que se activen, gritando fuerte: ‘puro cuatro letras’”, finalizó la canción.