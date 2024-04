“No hubo una disculpa”: víctima de Fofo Márquez asegura que el influencer no se mostró arrepentido en la audiencia

(Captura VLA // FiscalíaEdomex)

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez continúa dando de que hablar luego de que una juez de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lo vinculó a proceso por tentativa de feminicidio. La mujer que habría agredido en un estacionamiento de Naucalpan, asegura que el influencer no se mostró arrepentido en la audiencia inicial, pues no le ofreció una disculpa por golpearla.

“Cuando estábamos en la audiencia él comenta precisamente eso, un arrepentimiento ante la jueza, y la verdad esa parte, vamos, la comento, fue linda de su parte decir unas palabras muy lindas a su madre, haberle dicho que era la mujer de su vida. Estaba ahí también su novia y dijo que próximamente se iba a casar con ella, lo único que se olvidó fue decir: ‘Señora o Edith, discúlpeme’”, declaró en Venga la Alegría.

Debido a esa razón, no cree que el influencer esté arrepentido de lo que hizo: “A mi forma de pensar, todavía no se da”.

La mujer víctima del influencer Fofo Márquez cuenta su versión de los hechos el día que fue golpeada.

Edith reacciona a carta de la madre de Fofo Márquez

En esa misma entrevista, la señora Edith reaccionó a la carta que Sandra Alcaraz (madre del influencer) difundió a través de redes sociales para disculparse públicamente por el comportamiento de su hijo y la agresión que cometió en contra de ella.

“A esta carta no le doy veracidad. Considero que si esta carta realmente la hubiera hecho directamente la señora, hubiera llegado directamente a mi persona, hay muchos conductor por los cuales pudo haber llegado. Esta carta para mi no es real”, comentó.

Sin embargo, resaltó los puntos de la carta que considera más importantes: “Ella manifiesta que su labor como madre no fue eficiente y también manifiesta que su hijo, reconociendo que tuvo una conducta en la cual trajo problemas, tan es así que ahorita está en un reclusorio y también comenta que espera que las autoridades determinen lo que corresponde de acuerdo con la ley”.

(Instagram: @vengalaalegria)

La señora Edith fue entrevistada por Sergio Sepúlveda, quien agradeció públicamente que denunciara al influencer pese al temor que le pudo causar la supuesta posición económica que tiene.

“En este país se mueren 10 mujeres diario, 10 feminicidios, tú pudiste haber sido una si te hubiera dado un golpe distinto. Que bueno que estás bien, que bueno que tuviste el valor y no sientas vergüenza, él es quien debe sentir vergüenza de la forma que te agredió física y socialmente”, comentó el conductor.

¿Qué dijo el Fofo Márquez en la audiencia inicial?

Tras escuchar la determinación de la juez frente al caso, el youtuber pidió la palabra para externar su preocupación por su integridad.

“No tiene sentimientos de culpa; ayudará a que salga libre”. Crédito: TikTok, maryfercentenom

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen. Llevo tres días aislado”, dijo.

Entonces, la juez ordenó otorgarle medidas de seguridad mientras permanece en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla (Barrientos) en espera de audiencia.