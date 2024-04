¿Fofo Márquez paga 50 mil pesos semanales por protección en la cárcel? Esto es lo que sabemos

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez enfrenta una denuncia por tentativa de feminicidio en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla (Barrientos) tras golpear a una mujer en Naucalpan, Estado de México. El influencer podría pasar desde 13 años 4 meses hasta 46 años 8 meses de prisión si es declarado culpable y, mientras se llevan a cabo las investigaciones, deberá permanecer en prisión preventiva con medidas de seguridad.

La juez tomó la decisión de otorgar esta medida de protección luego de que el influencer externó su preocupación por su integridad dentro del penal: “Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí (en la audiencia inicial) para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen. Llevo tres días aislado”.

Una cámara de vigilancia grabó a Fofo Márquez dándole una golpiza a una mujer en Naucalpan tras un incidente vial. (@c4jimenez)

¿Fofo Márquez paga por protección en prisión?

Un supuesto amigo cercano de la familia Márquez concedió una entrevista para el programa de YouTube Kadri Paparazzi, donde compartió información sobre cómo es la estancia del influencer en el penal de Barrientos. Sin profundizar en detalles, aseguró que un grupo de presos despojó al joven de sus prendas de marca (un pants y unos tenis) cuando ingresó.

“Según van unos weyes que pesan allá dentro y... ‘Déjame pasar a ver a este wey’; dice que ya lo tumbaron allá dentro, que ya le quitaron sus tenis, traía un pants de marca café que traía un conejito y ya se lo tumbaron. Es de la Off White, ya se lo tumbaron”, declaró.

También aseguró que el influencer debe pagar alrededor de 50 mil pesos para garantizar su seguridad dentro del penal: “El pago no es mensual, va a ser semanal... de jodido así, un tostoncito”.

El influencer cubriría una cuota de miles de pesos por su seguridad. YouTube: Kadri Paparazzi.

¿Fofo Márquez no estaba solo cuando golpeó a Edith ‘N’?

En esa misma entrevista, la supuesta persona cercana a la familia aseguró que el comportamiento de Rodolfo cambió cuando comenzó a entrenar Boxeo y Jiu-jitsu debido una competencia deportiva: “Ya sentía que madreaba a todos”.

Asimismo reveló que Fofo se encontraba en compañía de su novia al momento de los hechos, es decir, cuando le propinó una golpiza a Edith ‘N’: “La novia ya se fue, vivía con él hasta que pasó este desmadre y se fugó”.

Hasta el momento se desconoce si las autoridades del Estado de México ya hablaron con la pareja sentimental del youtuber y tampoco se sabe en dónde se encuentra.