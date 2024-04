Oro rojo: el poderoso fruto con efectos antioxidantes que ayuda a prevenir el envejecimiento

Su consumo aporta una gran cantidad de antioxidantes (Cjboffoli/Wikipedia)

En la naturaleza existe una gran variedad de alimentos que aportan beneficios a la salud, algunos de los cuales son tantos que incluso pueden compararse con el valor del oro, el metal más apreciado por nuestra sociedad.

Es así que existe un fruto que podría ser considerado como el oro rojo de la nutrición, ya que es uno de los que mayor contenido de antioxidantes aporta con su consumo, a pesar de su pequeño tamaño.

Nos referimos al arándano rojo, conocido científicamente como Vaccinium macrocarpon, el cual es una fruta pequeña, de color rojo brillante, que pertenece a la familia de las Ericáceas. Es nativo de las regiones del norte de Estados Unidos y Canadá, donde crece en condiciones de humedales en arbustos rastreros.

Como es fácil inferir, esta baya pertenece a la familia de los frutos rojos, el mismo grupo donde se encuentran las fresas, las ciruelas, las frambuesas y los blueberrys, que no son más que arándanos pero de tono azul.

Sin embargo, a diferencia de su hermano, el arándano azul, una de las cosas que caracteriza al arándano rojo es que su sabor es ligeramente más ácido y amargo y que, al menos en México, es más difícil de encontrar para su consumo natural. En este sentido, la presentación más usada suele ser en forma de fruta deshidratada.

Este fruto suele añadirse en ensaladas en su forma deshidratada (Archivo)

Lo importante es mencionar que arándanos rojos son especialmente valorados por sus propiedades nutricionales y beneficios para la salud, ya que es uno de los frutos rojos con mayor aporte de antioxidantes.

Los antioxidantes son compuestos que protegen a las células de la acción de los radicales libres, lo cual previene el envejecimiento prematuro tanto de manera interna como externa, pues también previene la aparición de los llamados signos de la edad, como manchas y arrugas.

Por si esto no fuera poco, este fruto también es rico vitaminas (particularmente vitamina C), minerales, fibra y un antioxidante particular que, además de mejorar la apariencia de la piel, ayuda combatir la aparición de infecciones urinarias.

Este antioxidante es la proantocianidinas tipo A, la cual han demostrado ser efectiva en la prevención de la adhesión de bacterias a las paredes del tracto urinario.

Su consumo ayuda a prevenir la aparición de signos de la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios a la salud del consumo del arándano rojo

Además de los beneficios antes mencionados, el consumo de arándano rojo (o cranberry en inglés) ofrece otros múltiples beneficios para la salud, gracias a su alto contenido de nutrientes. Algunos de los beneficios más destacados incluyen los siguientes, de acuerdo con información de la Fundación Española de Nutrición.

Rico en antioxidantes : Esta fruta tiene una alta concentración de antioxidantes, como antocianinas, quercetina, y vitamina C, que pueden contribuir a reducir el riesgo de enfermedades crónicas, como las cardiovasculares y algunas formas de cáncer.

Salud cardiovascular : El consumo de arándanos rojos puede apoyar la salud del corazón al mejorar la circulación sanguínea, disminuir la presión arterial y reducir la rigidez arterial. Además, los antioxidantes presentes en los arándanos pueden ayudar a disminuir los niveles de colesterol malo (LDL).

Apoyo al sistema inmunitario : La vitamina C y otros antioxidantes presentes en los arándanos rojos fortalecen el sistema inmunitario, ayudando al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades.

Salud bucodental : Los compuestos en los arándanos rojos también pueden prevenir la formación de placa dental, reduciendo el riesgo de enfermedades periodontales.

Mejora de la salud digestiva: Los arándanos rojos son fuente de fibra dietética, que favorece la salud digestiva y la regularidad intestinal.

Así que ya lo sabes, no dudes incluir este valioso fruto a tu alimentación para obtener todas sus propiedades.