México pedirá que suspendan a Ecuador de la ONU: “Violó la Convención de Viena tras irrumpir la Embajada”

México responsabiliza a Ecuador por el daño en la sede diplomática y los agravios contra funcionarios. Foto: Infobae México/Jovani Pérez

Dentro de la demanda presentada ante la Corte de La Haya, el Gobierno de México exige la suspensión de Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) luego de que la policía local irrumpiera violentamente en la Embajada de nuestro país para detener a Jorge Glas, quien se encontraba asilado por la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Ecuador es responsable del daño que las violaciones que sus obligaciones han causado y siguen causando a México (...) Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado Mexicano y a sus nacionales”, advirtió la canciller Alicia Bárcena Ibarra.

Durante la conferencia matutina de este jueves 11 de abril, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la demanda que México interpondrá ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto de la policía de Ecuador a la sede diplomática de nuestro país, cometida el pasado 5 de abril, en la cual, además de detener a Glas en su calidad de asilado por AMLO, los uniformados también atentaron contra la integridad de los funcionarios de la Embajada.

La SRE presentó una denuncia ante la Corte de La Haya por la irrupción en la Embajada de México en Ecuador para detener a Jorge Glas. Crédito: Gobierno de México

“Ecuador violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas”

A su vez, Alejandro Celorio Alcántara, consultor Jurídico de la SRE y miembro del Servicio Exterior Mexicano, explicó a detalle las razones por las que nuestro país demandó ante la Corte de La Haya al gobierno de Daniel Noboa. “Que no quepa duda, para aquellas personas que buscan ‘un equilibrio’ en violaciones de que México pudiera violar las convenciones de asilo, entonces Ecuador tenía razón de violar la Convención de Viena”, advirtió el funcionario.

No obstante, Celorio explicó que el Gobierno de México no incurrió en alguna irregularidad al asilar al ex vicepresidente ecuatoriano, “no hay duda, Ecuador violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas al violar nuestra inmunidad de la Embajada, al irrumpir sin autorización y sin ningún derecho el local de la Embajada”, agregó el consejero jurídico de la SRE.

Información en desarrollo...