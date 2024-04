Africana advierte a extranjeros sobre ofender a México: “Son muy unidos”

La joven extranjera advirtió sobre el hecho de decir algo negativo sobre México Crédito: TikTok: adriana_africa

El fenómeno social de la unidad de la población en México ante ofensas, agresiones y discriminación es un testimonio palpable del espíritu de solidaridad y resiliencia que caracteriza al país. A lo largo de la historia, México se ha enfrentado a diversos retos que han puesto a prueba su cohesión social, desde desastres naturales hasta problemáticas de discriminación.

Sin embargo, una y otra vez, la población ha demostrado una capacidad extraordinaria para unirse y no sólo superar adversidades, sino crear un frente común en contra de aquellos que realizan comentarios ofensivos en contra de la cultura mexicana.

En el caso de la solidaridad se llega a manifestar de diversas maneras, desde la movilización en redes sociales hasta la organización de colectivos y movimientos ciudadanos que buscan hacer frente a la injusticia y promover el respeto a la diversidad.

CIUDAD DE MÉXICO, 19SEPTIEMBRE2017.- Edificio colapsado en las calles de Prolongación Peten y Av. Zapata en la colonia Sta. Cruz Atoyac, despues del sismo de 7.1 grados en escala de Richter con epicentro en el estado de Morelos. FOTO: ADOLFO VLADIMIR / CUARTOSCURO.COM

Por otra parte, como claro ejemplo de la unión en momentos de crisis, podemos mencionar cuando ocurrieron los terremotos de 2017 que afectaron el centro del país, pero fue gracias a donativos y voluntariados que se logró superar la crisis. Es común ver a la sociedad mexicana organizándose rápidamente para brindar apoyo, ya sea en forma de brigadas de rescate, centros de acopio o campañas de recaudación de fondos.

Sin embargo, también está el punto del otro extremo al respecto de la unión del pueblo mexicano pues también se pueden unir para “vengarse” o criticar a personalidades que hicieron algún comentario ofensivo, como el ejemplo más reciente tenemos al grupo Yahritza y su Esencia, cuyos integrantes se quejaron de la gastronomía de nuestro país y como consecuencia es que su música ya no se escucha en nuestra sociedad, algunos consideran que se terminó su carrera.

El grupo criticó la comida mexicana y los mexicanos los atacaron sin compasión alguna. Foto: Instagram/ @jairoo

Otra cuestión, más reciente, fue debido a la crisis diplomática que se suscitó entre México y Ecuador luego de que hombres armados y uniformados ingresaran a la embajada mexicana en Quito para sustraer al exvicepresidente Jorge Glas, a quien consideran un delincuente en su país.

Tras violar la soberanía de nuestra nación, muchos mexicanos comenzaron a criticar a los ecuatorianos.

En el margen de este conflicto político entre ambos países, fue que surgió una publicación en redes sociales de una mujer africana, originaria de Guinea Ecuatorial, lanzó una advertencia al resto de países y de extranjeros respecto a no “meterse con México”.

La mujer extranjera aseguró que los mexicanos son muy unidos cuando tienen "un enemigo común" Crédito: TikTok: adriana_africa

“Por favor, no se metan con los mexicanos, se los repito, esto va para todo el mundo, no se metan con los mexicanos, ellos son gente muy unida, están muy unidos en todo porque les han pasado cosas en su país que los llevó a estar juntos... estoy dando mi humilde opinión, yo no digo eso por tener pareja mexicana... yo lo decía desde antes, no se metan con ellos, y ya está”, declaró la mujer extranjera.

Redes reaccionan a declaración de mujer africana sobre México

La declaración, como era de esperarse, tuvo reacciones al respecto en donde comentaron los internautas que tenía razón al respecto porque entre mexicanos “se ponen el pie”, pero si alguien se mete con México es declarado “enemigo público”.

“Entre mexicanos nos madreamos pero si se meten con México ahí seguro saltamos todos”, “mira nos podemos estar partiendo la ma.... entre nosotros ,pero nadie, repito nadie , toca a México, menos los extranjeros”, fueron algunos de los comentarios que ella recibió.

Asimismo la mayoría de ellos coincidió que en efecto la mujer extranjera tenía razón pues aunque los mexicanos tengan diferentes ideologías de muchas índoles, siempre mostrarán unidad cuando alguien que no nació en México intente ofender y humillar nuestra cultura.