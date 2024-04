A Travis Barker, de Blink-182, le gustaría mudarse a México: “A trabajar no creo”

Blink 182 sólo se presentó en una de las cuatro fechas programadas en la CDMX. (Facebook Blink 182)

Blink-182 es una banda emblemática del pop punk, originaria de Poway, California, fundada en 1992. La formación original incluyó a Mark Hoppus (bajo y voz), Tom DeLonge (guitarra y voz) y Scott Raynor (batería), aunque Travis Barker reemplazaría a Raynor en 1998. Conocidos por su energía juvenil, letras humorísticas y melodías pegajosas, Blink-182 capturó rápidamente la atención del público, convirtiéndose en una de las bandas más influyentes del género.

A lo largo de su carrera, la banda ha experimentado con distintos sonidos, evolucionando desde el punk rock hasta incorporar elementos del pop más melódico. Álbumes como “Enema of the State” y “Take Off Your Pants and Jacket” fueron cruciales para su éxito comercial, produciendo éxitos como “All the Small Things” y “What’s My Age Again?”, que se convirtieron en himnos generacionales.

En medio de cambios de formación y pausas, Blink-182 mantuvo su relevancia en la escena musical, y gracias a que se mantiene dentro del gusto del público, fue que la agrupación anunció una serie de conciertos en dos destinos de nuestro país, uno en el festival Pal´ Norte y cuatro más en la Ciudad de México.

Travis Barker compartió una foto de los Dr. Simi que recibió en México. (Instagram: travisbarker)

Sin embargo, la banda anunció una inesperada situación, debido a que durante su paso por la Ciudad de México, se enfrentaron a un imprevisto que afectó su calendario de conciertos. Mark Hoppus, bajista y co-vocalista de la banda, sufrió una bronquitis que lo llevó a tomar la difícil decisión de cancelar tres de los cuatro conciertos programados en el Palacio de los Deportes.

Esta situación resultó un duro golpe tanto para la banda como para los fans, quienes esperaban con ansias las presentaciones. A través de un comunicado oficial, Blink-182 anunció lo que todos ya estaban sospechando, que no se volvería a presentar en el recinto de la capital mexicana debido a la enfermedad de uno de sus integrantes.

Poco después de que anunciaron la suspensión, por segunda ocasión, de las fechas restantes en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, los fans se mostraron sumamente disgustados, especialmente aquellos que pidieron vacaciones, viajaron de otros estados a la capital y gastaron dinero en hospedaje y alimentos.

Comunicado de Ocesa.

Desde ese momento los seguidores del grupo se han mostrado sumamente molestos, razón por la cual comenzaron a criticar a Travis Barker, baterista de Blink-182, después de que compartiera una publicación en redes donde aseguró que podía mudarse a México, además de mostrar fotos que tomó durante su visita a nuestro país.

De entre los comentarios que recibió el músico estadounidense fue que lo más seguro es que viniera a gentrificar y no “a trabajar” pues recordaron que la agrupación canceló, por segunda ocasión, sus presentaciones en nuestro país, esta vez sin reprogramar ni reagendar los conciertos suspendidos.

Esto fue lo que comentaron:

“No mientas por convivir, sabemos que odian México”, “¿A qué? a gentrificar seguro, porque a trabajar no”, “Se la viven cancelando, ya mejor no regresen”, “No hijo, ya no te creo”, “No, por favor, no lo hagas”, “Múdate, pero ya no des show, ya no te queremos”, “Tus compañeros valen ve**a, pero tú sí lo disfrutaste, te queremos pelón”.

Travis Barker paseó por la Ciudad de México. (Captura Instagram)

Fans de Blink-182 culpan a Travis Barker por cancelación de conciertos

Es importante destacar que la reciente cancelación de conciertos de Blink-182 en la Ciudad de México no es la primera suspensión de presentaciones que realiza la banda en nuestro país.

Recordemos que en 2023 los intérpretes de All The Small Things iban a dar una serie de conciertos en México; sin embargo, fue Travis Barker, el baterista, el motivo por el que, en ese momento, pospusieron las fechas debido a que se fracturó una mano, por lo tanto es catalogado como “el primer culpable” por parte de usuarios de redes sociales.